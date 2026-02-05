Myndighet bantar med 30 procent mitt på Södermalm

Var med och fyllde upp den stora fastigheten efter projektutvecklingen. FV berättar om den nya hyran.

Idag kl. 07:32

Harry Klagsbrun köper mer på Östermalm

Fastighet om 2 400 kvm i korsningen Brahegatan/Kommendörsgatan.

Igår kl. 15:36

Tre team vann hett område

Fult område ska få ett rejält lyft, Vatten- och citynära läge ska bli attraktivt.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Vakanspilarna har under de senaste åren tydligt pekat uppåt för de flesta fastighetsbolag som fokuserar på kontor. Men under de ...

Hyr 1 800 kvm på Sturegatan

Hyr flera våningsplan, inklusive butiksyta.
Systemet knakar – och regeringen skruvar i presumtionshyran…

Regeringen finjusterar reglerna för nybyggda hyror. Mer förutsägbarhet utlovas – men de större låsningarna på bostadsmarknaden består.

Lämnar Sturekvarteret – nu fullt hos KLP på Kungsholmen

Hyr 1 600 kvm, varav två butikslokaler.

Hyresintäkten ner en procent hos Vasakronan

Johanna Skogestig: ”Vårt fokus är tydligt: att öka uthyrningen och stärka våra kundrelationer”.

Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna

Nytt besked tre år efter den offensiva transaktionen. Planerad investering på runt en miljard kronor.

Ramboll först in i Jernhusens nya klenodbyggnad

Kontrakt om 2 700 kvm. Hyresgästen smått lyrisk.

Så ser AP-fonderna över sina lokaler

Utökar respektive flyttar. Effekten av att AP1 lagts ner.

Titania säljer till Credentia

Transaktion på Lidingö. ”Stärker vår position”.

”Nytt skifte väntar inom logistikfastigheter”

20 experter blickar in i framtiden i det heta segmentet.

SLP hyr ut 19 300 kvm till Meds Apotek

Tar över efter hyresgäst som lämnar.

Slår till med spännande förvärv i Kista

Nästan 10 000 kvm lokaler nära Kista galleria och granne med Ericssons klenodbyggnad.

Wallenberg och Hallengren om onödiga hinder

Följderna av investeringen på 80 miljarder kronor. Svenska flaskhalsar och en ny modell för intäkter.

Alma köper mitt i Köpenhamn

Tredje investeringen inom high street-segmentet.

