Edvard Kobusinski, JM; Suzan Amin, Sveafastigheter och Josefine Åkerblom, Västerås Stad, i en gemensam presentation av Siloområdets möjliga utveckling.

Tillväxtmöjligheter i Mälardalen

Fastighetsvärldens seminarie Mälarmarknaden 2026 är i full gång. Dagen är fylld av programpunkter som tillsammans ger en tydlig bild av dagens situation och förutsättningarna inför framtiden.

En av de saker som avhandlas är Siloområdets utveckling där markanvisningstävlingen nyligen avslutades. Två av de vinnande teamen är på plats, JM och Sveafastigheter, och tillsammans med Västerås Stad presenteras idéerna bakom samt hur man nu går vidare för att utveckla en detaljplan för området som är en del av hela Mälarportsområdet.

Ambitionen och förhoppningen är att detaljplanen ska vara klar till att Västerås stad tillträder siloområdet. Det finns dessutom en ambition att redan innan dess försöka öppna upp området för Västeråsarna med olika aktiviteter.

En viktig förutsättning för utvecklingen av näringslivet i Mälardalen, och särskilt i Västerås, är tillgången på kompetent arbetskraft. Där är Oskar Axelsson, VD på Handelskammaren Mälardalen oroad.

Adam Tyrcha från Newsec berättar om marknadsutvecklingen.

Matchningen mellan vilka inriktningar ungdomar väljer och vad näringslivet behöver stämmer inte alls. Alltför många väljer allmänna samhälls- och ekonomiinriktningar som inte leder till jobb. Samtidigt väljer alltför få utbildningar lämpliga för den växande industrin med energiinriktning. Det gäller både på gymnasial nivå och för högre studier.

Han efterlyser att vi i Sverige ger mycket mer tydlig information, på ett tidigt stadium, till ungdomar om var jobben kommer att finnas och vilka olika yrken och befattningar det kan handla om.

Spanarna Mats Eriksson hos Castellum och Martin Belenius hos Areim siade under dagen om flera olika framtidsfrågor. Martin såg framför sig att på bostadsmarknaden kommer en mer närvarande förvaltning och serviceutbud att krävas i fortsättningen.

Missade befolkningsprognoser, höga vakanser och bromsen i för bostadsbyggandet – hur ser framtiden ut? Har vändningen skett eller när börjar hjulen rulla och vad väntar de närmaste decenniet?

Mats menar att utvecklingen går mycket snabbare idag än tidigare. 10 år idag inrymmer samma utveckling som tog 25 år för 30 år sedan. Den tekniska utvecklingen rymmer saker vi ännu inte riktigt kan tänka oss.

Båda ser att hållbarhetsområdet kommer att fortsätta utvecklas även om det de senaste två åren tonats ned lite. Långsiktigt är det något som man satsar på.

På lokalhyressidan finns en stor utmaning i att finna flexiblare avtal. Att inte låsa in hyresgäster på långa avtal när deras verklighet och förutsättningar att verka kan förändras snabbt. Men det är lätt att säga, svårare att genomföra på ett fungerande sätt.

Martin ser att värdet framåt till stor del kan byggas på kostnadssidan. Att nitiskt jobba på den sidan med t.ex. energieffektivisering skapar värde och bättre finansieringsmöjligheter.

Mats instämmer och nämner att man själva producerar nära en fjärdedel av elen till sina hus och det tror han kommer att öka.

Text Willy Wredenmark wredenmark@fastighetsvarlden.se

