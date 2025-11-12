Thon lägger bud på Thon

Thon Gruppen AS lägger bud på det börsnoterade i Olav Thon Eiendomsselskap. Budet är 335 NOK kontant per aktie. Även svenska fastigheter ingår.

När budet blev känt rusade aktien när 23 procent, upp till budnivån. Aktien har inklusive den uppgången gått upp 50 procent det senaste året. Budnivån är även 6 procent över all time high för aktien.

Det börsnoterade Thon har fastigheter med ett marknadsvärde på cirka 59 miljarder NOK (motsvarande drygt 55 miljarder SEK). Via det börsnoterade bolaget äger Thon fyra köpcentrum i Sverige. Sollentuna Centrum, Mitt i City-gallerian i Karlstad, Överby Köpcenter i Trollhättan och Mirum Galleria i Norrköping. Hyresintäkterna vid full uthyrning för dessa är omkring 250 miljoner SEK per år. Uthyrningsgraden enligt senaste uppgift för de svenska fastigheterna är omkring 94 procent. De är värderade till omkring 3 miljarder SEK.

Thongruppen äger utöver detta 6 andra köpcentrumfastigheter, ett hotell samt en kontorsfastighet i Sverige. Dessa köpcentrum/handelsplatser ligger på platser för gränshandel. Hotell och kontorsfastigheterna ligger båda på Vasagatan i Stockholm.

Enligt ett pressmeddelande från stiftelseägda Thon Gruppen AS äger man tillsammans med helägda dotterbolag 75,4 procent av aktierna i det börsnoterade Olav Thon Eiendomsselskap, och har även mottagit bindande förhandsaccepter från aktieägare som tillsammans äger cirka 6,7 procent av de utestående aktierna.

Erbjudandet motiveras med att gruppen de senaste åren har stärkt koncernens finansiella kapacitet betydligt och att ett ökat ägande i Olav Thon Eiendomsselskap är ett lämpligt sätt att utnyttja koncernens finansiella resurser i framtiden.

Thon Gruppens totala fastighetsvärden förväntas uppgå till cirka 125 miljarder NOK i slutet av nästa år.