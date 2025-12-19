Sollentuna Centrum.

Thon Gruppen i mål med köpet av börsbolaget

Thon Gruppen AS har, efter uppköpsbudet, nått 94 procent av aktierna i noterade Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Därmed har bolaget fått accepter för 26 procent av de aktier som bolaget tidigare inte ägde.

Det var den 12 november som Thon la bud på Thon.

Styrelsen i Thon Gruppen AS har beslutat att förlänga acceptfristen till och med den 5 januari 2026. Detta sker både för att säkerställa att alla mottagna accepter registreras samt för att ge aktieägare som ännu inte har accepterat en extra möjlighet att sälja sina aktier på samma villkor som den tydliga majoriteten av aktieägarna som redan har accepterat erbjudandet.

Det börsnoterade Thon har fastigheter med ett marknadsvärde på cirka 59 miljarder NOK (motsvarande drygt 55 miljarder SEK). Via det börsnoterade bolaget äger Thon fyra köpcentrum i Sverige: Sollentuna Centrum, Mitt i City-gallerian i Karlstad, Överby Köpcenter i Trollhättan och Mirum Galleria i Norrköping.

Övriga tillgångar i Sverige har funnits i det privatägda bolaget.

Sedan 2013 ägs Thon Gruppen AS av Olav Thon Stiftelsen.

I enlighet med stadgarna för Olav Thon Stiftelsen ska Thon Gruppen AS fortsätta att växa, och tillväxt i koncernens egna kapital är definierad som ett av koncernens finansiella mål.

Thon Gruppen AS har sedan 1983 varit majoritetsägare i Olav Thon Eiendomsselskap ASA, som sedan bolagets börsnotering 1983 har gett aktieägarna en årlig avkastning på omkring 15 %.

Thon Gruppens totala fastighetsvärden förväntas uppgå till cirka 125 miljarder NOK i slutet av nästa år.

