Thomas Frost ny vd på GarBo

Thomas Frost är ny VD på GarBo. Thomas kommer senast från en roll som CCO på Aon och har nästan tjugo års erfarenhet från försäkringsbranschen. Thomas Frost tillträdde sin nya tjänst på GarBo den 16 september 2025.

– Mitt första intryck efter drygt en månad är väldigt positivt. GarBo är ett stolt nischbolag som skapar värde i den industri vi verkar mot. Det finns mycket nytänk i bolaget som är investerade både i avancerade it-lösningar och analysförmåga. Mitt fokus den första tiden har varit att lära känna all personal och ledarna, för att se möjligheter och omöjligheter. Det och såklart att förstå affären och bolaget – och bolaget är ju de anställda, säger Thomas.

Han har i princip arbetat inom försäkringsbranschen i hela sitt yrkesliv och främst i stora företag med tiotusentals anställda. På GarBo är det 45 medarbetare på huvudkontoret i Stockholm, plus ett besiktningsnätverk runt om i Sverige på knappt 100 besiktningsmän.

– Det finns en helt annan rapphet och snabbhet i ett mindre bolag. Jag har förstått att det är en feedback vi ofta får från våra kunder också, att vi är snabba och professionella. Här sitter alla och jobbar i samma rum, allt från ekonomi till underwriters, säljare och utvecklare. Det är klart att det blir mer agilt och snabbrörligt då, säger Thomas. Samtidigt handlar det fortfarande om försäkring så försäljning och kundresa är ganska lika faktiskt, oavsett storlek på bolag. Försäkring är en intressant bransch och en grundpelare i samhällsekonomin. Samtidigt är det kanske inte ett yrke man skryter om, att man jobbar med försäkring. Kanske är det därför det finns så fantastiskt många duktiga och engagerade människor som gömmer sig i branschen.

Byggbranschen har ett antal tunga år bakom sig på grund av ett tufft världsläge med lågkonjunktur och ett högt ränteläge, vilket kan vara utmanande för ett företag nischat mot just den branschen. Konjunkturvändningen går dessutom långsamt.

– Att accelerera tillväxten i en konjunktur som byggbranschen nu genomgår, och att skapa lönsamhet snabbt med en så långsiktig produktpalett kommer att vara det svåraste i mitt uppdrag. Jag kommer att arbeta för att våra resultat blir bättre parallellt med att jag vill att vi ska skapa den allra bästa arbetsplatsen tillsammans. Det kommer att vara ett stort fokus på de anställda för att skapa lönsamhet och tillväxt i de kundgrupper vi agerar mot. Vi har en ambitiös tillväxtplan, men den är varken oseriös eller omöjlig. Utöver detta hoppas vi även på lite medvind i form av att byggindustrin på allvar börjar ta fart igen, inte minst för våra kunders räkning, avslutar han.