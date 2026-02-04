Thansen öppnar i Barkarby – siktar på 100 nya butiker

Thansen fortsätter sin expansion i Sverige och öppnar nu butik nr 31 i Barkarby.
– Vi ser ett 100-tal butiker framför oss de närmaste åren, säger Stefan Roysson, administrationschef, Thansen Sverige.

Danska Thansen öppnade i november 2022 sin första svenska butik på Väla köpcentrum i Helsingborg. Därefter har kedjan etablerat butiker i rask takt.

– Etableringen i Barkarby passar perfekt i vår svenska satsning. Vi är otroligt nöjda med placeringen. Barkarby är en klassisk handelsplats och vi har fått till ett attraktivt läge med skräddarsydda lokaler tack vare ett gott samarbete med hyresvärden. Butiken har fullt sortiment, och lägg till en handelsplats med attraktiva butiksgrannar som tillsammans kommer att dra kunder till varandra, berättar Stefan Roysson, administrationschef, Thansen Sverige.

Öppningsdatum blir 27:e februari 2026.

Thansen går en väldigt intensiv och utvecklande tid till mötes i Sverige. Planen är att hålla ett högt tempo och etablera sig på attraktiva platser runt om i landet.

– Vi ser ett 100-tal butiker framför oss de närmaste åren, säger Roysson.

