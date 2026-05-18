Thansen öppnar butik om 1600 kvm i Jönköping

Thansen öppnar ny butik i Solåsen Handel i Jönköping om 1 600 kvm. Uthyrningen har genomförts av Niam i samarbete med N2L Förvaltning.

Thansen har tecknat ett 12-årigt hyresavtal för etablering i Solåsen handelsområde i Jönköping. Den nya butiken omfattar ca 1 600 kvadratmeter, med planerad öppning i slutet av 2026.

Niam har genomfört uthyrningen i samarbete med N2L Förvaltning som är specialiserade inom handelsfastigheter.

Etableringen markerar ett viktigt steg i Thansens fortsatta expansion i Sverige, enligt ett pressmeddelande.

Lokalerna i Jönköping blir dessutom kedjans första i Sverige med ett integrerat Autostore-lager.

– Thansen blir ett starkt tillskott till Solåsen handel och kompletterar befintligt utbud på ett mycket bra sätt. Vi är glada över att kunna välkomna dem till Solåsen och bidra till deras satsning i Sverige, säger Martin Bjöörn på Niam.

Solåsen Handel är ett väletablerat handelsområde med ett brett utbud, vilket gör det till ett strategiskt läge för Thansens satsning.

