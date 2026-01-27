Terje Björsell.

Terje Björsell till Bostadskreditfondens styrelse

Bostadskreditfonden, en del av Triolgruppen, tillsätter Terje Björsell som ny styrelseledamot. Med 25 års erfarenhet från fastighetsinvesteringar, kapitalmarknad och fondverksamhet ska han tillföra värdefull kompetens i en fas där bolaget fortsätter att utveckla och skala sin verksamhet.

Terje Björsell har under sin karriär haft flera ledande roller inom både investering, förvaltning och bolagsstyrning, med särskilt fokus på bostadsfastigheter och strukturer för institutionellt kapital. Bland annat tar han med sig gedigna erfarenheter från SBF Fonder, Niam och Nordika in i det nya styrelseuppdraget.

– Det finns ett behov av alternativa finansieringslösningar på bostadsmarknaden, och här har Bostadskreditfonden tagit en tydlig position. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter och vara en aktiv del i fondens fortsatta utveckling, säger Terje Björsell.

Terje Björsell kommer att tillföra kompetens inom bland annat riskhantering och långsiktigt värdeskapande, och blir ett viktigt stöd i arbetet med att genomföra bolagets strategi.

– För oss är det viktigt att styrelsen utvecklas i takt med bolaget. Med Terje som ny ledamot stärker vi styrelsen på ett sätt som ligger väl i linje med vårt uppdrag framåt, säger Lena Lyckenvik, Bostadskreditfondens styrelseordförande.

