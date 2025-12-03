Tenzing förvärvar fyra nära hamnen i Nynäshamn
Köper i industriområde, strax intill Norviks hamn.
Bolagets första och därmed största projekt. Byggnationen börjar vid årsskiftet.
Ludvig Rosén berättar om upplägget, tillväxtplanerna och vad som ska göra bolaget unikt.
FV-intervju med Cibus nya vd. ✓ 100 Crossfit-pass och tävling. ✓ Likheter och olikheter med Nyfosa. ✓ Flamländska? ✓ Nya affärer.
Utökat förhyrningen under de senaste åren. Nu drygt 14.000 kvm.
Nu redovisas placeringarna 7–50.
Öppnar restaurangen Slussporten nästa år. Andra satsningen under Guldbron för gruppen.
Avyttrar under värdering. Sänker vakansen med två procent.
Ett utsatt område tas bort och ett tillkommer.
Den nya aktören gör sitt tredje förvärv.
Agera snabbt och strategiskt – och med god insikt i juridiken. Advokatfirman Lindahl redogör för hur du som fastighetsägare bör agera.
Omfattar 212 lägenheter i Sigtuna och 169 lägenheter i Lund. Når ett bestånd om nästan 6.000 bostäder.
Två verksamheter fyller upp SKF:s tidigare huvudkontor.
Omfattar totalt 144.000 kvm. Köparens andra investering i Sverige.