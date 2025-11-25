Tenant & Partner stärker med trio i Göteborg

Tenant & Partner växer i Göteborg och välkomnar tre nya medarbetare: Alice Brolin, Jessica Meyer och Edvin Schulz.

Alice Brolin ansluter som projektledare och leder flytt- och etableringsprojekt med fokus på smidiga processer och effektiva lösningar för våra kunder.

Jessica Meyer och Edvin Schulz förstärker som fastighetskonsulter. Med expertis inom hyresgästrådgivning hjälper de konsultbolagets kunder att hitta rätt lokal utifrån verksamhetens behov och förhandlar fram de mest fördelaktiga hyresavtalen.