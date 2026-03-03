Telgekoncernen köper central fastighet

Under måndagskvällen beslutade kommunfullmäktige att Telgekoncernen ska köpa ytterligare en fastighet – den här gången handlar det om det så kallade Styrbjörnhuset vid Stora torget i Södertälje. Telge Bostäder köper från Lindesvärd fastigheter som har haft huset i sin ägo i flera decennier. Köpeskillingen är 32 mkr. I november 2025 köpte Telge Fastigheter tingsrättshuset för 242 mkr.

Silen 8

  • Uppförd: 1929
  • Totalytan: 1 570 kvm
  • Boarea: 1 014 kvm
  • Lokalyta: 556 kvm
– Styrbjörnhuset är en omistlig del av Södertäljes stadsbild, och när fastigheten kom ut till försäljning såg vi en möjlighet att bevara en av stadens klassiska byggnader, säger Krister Mellström, vd på Telge Bostäder.

Silen 8, av många Södertäljebor känd som Styrbjörnhuset rymmer i dag 14 lägenheter och kommersiella lokaler i bottenvåningen, och är ett välkänt inslag i stadsbilden. Med sitt läge mellan Stora torget och kanalen utgör huset en viktig del av stråket som bidrar till folkliv och rörelse i stadskärnan.

Telge bostäder, Södertälje, Silen 8

– Fastigheten är viktig för stråket runt Stora torget och det lokala folklivet, och ett förvärv gör att vi kan förvalta och utveckla huset långsiktigt. Det är också en del av vårt uppdrag att bidra till en levande stadskärna med centrala bostäder och ett utbud som stärker folklivet, avslutar Krister Mellström.

Ägarövergången är planerad till den 1 april. Fram till dess löper tiden för eventuella överklaganden av kommunfullmäktiges beslut. När den perioden passerat utan hinder kan Telge Bostäder slutföra affären och formellt ta över ägandet.

I november 2025 köpte Telge Fastigheter tingsrättshuset, ett oväntat köp för ett kommunalt bolag. Priset för fastigheten Solen 7 var 242 miljoner kronor. Sålde gjorde ett fastighetsbolag som uppmärksammats för kriminella kopplingar – en hyresvärd som inte har uppskattats av Domstolsverket. Dock kan tingsrätten komma att flytta om några år då Domstolsverkets återstående hyreskontrakt för tingsrätten löper ut 2027.

