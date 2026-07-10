Telge Fastigheter köper från SBB för 40 mkr

Telge Fastigheter har nått en överenskommelse med SBB om att förvärva fastigheten Dagliljan 1 i stadsdelen Västergård strax sydöst om centrala Södertälje. Genom köpet tryggas mark och byggrätter för att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende med 70–90 platser. Priset är 40 miljoner. Därmed fortsätter Södertälje kommun att köpa fastigheter.

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Telge Fastigheter har i uppdrag från Södertälje kommun att säkerställa nya platser på vård- och omsorgsboenden för äldre. Efter att ha utrett flera möjliga alternativ i kommunen identifierades fastigheten Dagliljan 1 i Västergård som det alternativ som bäst svarade upp mot behoven.

— Fastigheten har en byggrätt som är anpassad för våra behov av vård- och omsorgsboende och utgör därmed en strategiskt viktig del i vårt arbete att tillgodose Södertäljes behov av vård och omsorg framåt, säger Peter Skogberg, vd på Telge Fastigheter.

Den obebyggda fastigheten är 7 500 kvadratmeter stor och har redan en byggrätt som medger byggnation av vård- och omsorgsboende med en bruttoarea (BTA) på 12 600 kvm.

Södertäljes kommunfullmäktige gav affären sitt godkännande den 15 juni och Telge Fastigheter och SBB slöt avtalet den 7 juli.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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