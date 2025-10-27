Telge bygger två nya förskolor i Igelsta

Efter en omfattande detaljplaneprocess går arbetet med att bygga två nya förskolor i Södertälje som permanent ersättning för Hästhoven och Tygeln nu in i nästa fas. Telge Fastigheter lämnar nu in bygglovsansökan för den plan som tagits fram tillsammans med utbildningskontoret.

— Jag är jättenöjd. Tillsammans med Telge Fastigheter har vi landat i en lösning som ger trygga miljöer i liten skala. I de nya lokalerna kan barngrupperna leka och lära både avskilt och tillsammans, säger Anders Ydebrink, lokalstrategi på Södertälje kommun.

Varje förskola får en bruttoarea på cirka 1 500 kvadratmeter och utformas med fyra avdelningar på markplan. Byggnaderna konstrueras för att fungera helt fristående från varandra, men delar ett gemensamt storkök. Om behovet av förskoleplatser minskar i framtiden finns möjlighet att ställa om en eller båda byggnaderna till skolverksamhet.

Tomterna där Hästhoven och Tygeln ligger idag slås ihop och kompletteras med mark som köpts från kommunen. Det ger plats för en gemensam utemiljö med stora fria ytor och avgränsade lekplatser för mindre barngrupper.

— Barnperspektivet har varit vägledande i projektet. Vi har byggt för mindre grupper som delar gemensamma ytor, och samtidigt skapat lokaler som enkelt kan ställas om från förskola till grundskola. Det ger trygghet idag och flexibilitet för framtiden, säger Sabina Grennard, projektledare på Telge Fastigheter.

Telge Fastigheter har upphandlat Byggmästarna i Nyköping som entreprenör för projektet. Byggstart planeras till februari 2026 och färdigställande beräknas till februari 2027.

