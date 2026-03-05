TB-Gruppen hyr ut 3 200 kvm till Willys i Vårgårda

TB-Gruppen har tecknat hyresavtal med Dagab, som utökar sin närvaro i Vårgårda med ytterligare en Willys-butik. Den nya butiken om 3 200 kvm uppförs på Wallentinsvägens handelsplats och kompletterar de nuvarande verksamheterna Ica Kvantum och Apoteket Hjärtat.

– Willys blir ett mycket fint tillskott i den pågående utvecklingen av handelsplatsen, säger Rasmus Thorild, affärsutvecklingschef på TB-Gruppen.

TB-Gruppen och Dagab har tecknat avtal om att utveckla och uppföra en Willysbutik vid Wallentinsvägen i Vårgårda i Västergötland. Butiken omfattar drygt 3 200 kvm och kommer erbjuda ett fullskaligt Willys-sortiment samt e-handel.

När Willysbutiken står klar kommer handelsplatsen omfatta drygt 6 000 kvm livsmedelshandel och 250 parkeringsplatser.

– Vår ambition sedan start har varit att skapa en attraktiv handelsplats med brett utbud och vi är glada att kunna ta nästa steg i stadsutvecklingen av Vårgårda tillsammans med Dagab. Handelsplatsen vid Wallentinsvägen har ett bra kommunikationsläge och lockar såväl lokala som regionala kunder. Ytterligare en Willys-butik på orten kompletterar det befintliga utbudet och bidrar till ökad handel i Vårgårda, säger Rasmus Thorild, affärsutvecklingschef på TB-Gruppen.

– Vi är väldigt glada över att kunna öppna ytterligare en butik som stärker vår position i Västergötland och ser fram emot att få välkomna gamla och nya kunder som bor i Vårgårda och dess omnejd. Vi har sedan tidigare en välbesökt butik i centrala Vårgårda, och denna butik kommer att konverteras till Willys Hemma-konceptet med fokus på närhet och enkelhet där vi fortsätter erbjuda kunderna bra mat till låga priser, precis som i de större Willys-butikerna, säger Heinz Möller, etableringschef på Willys.

Den nya Willys-butiken öppnar hösten 2027.