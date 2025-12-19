Tantalos Fastigheter tilldelats en direktanvisning i Solna

Kommunstyrelsen i Solna har beslutat att ge Tantalos Fastigheter möjlighet att bygga upp till 50 nya hyresrätter vid Kolonnvägen. Beslutet innebär också att byggnadsnämnden får i uppdrag att starta arbetet med en ny detaljplan för området.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få ta ansvar för Rödingarna. Genom varsam restaurering av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och ett tillskott av nya hyresbostäder vill vi utveckla området på ett sätt som stärker den gröna och småskaliga karaktären. Läget vid Ulriksdals pendeltågsstation är unikt, med närhet till både natur och kollektivtrafik – kvaliteter vi vill ta tillvara och bygga vidare på, säger Martin Häggqvist, medgrundare av Tantalos Fastigheter.