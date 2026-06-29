Kungsgatan i centrala Stockholm.

Tandem Health hyr 2 250 kvm av Humlegården på Kungsgatan

Det snabbväxande AI-bolaget Tandem Health flyttar till Humlegårdens fastighet på Kungsgatan 12–14 i Stockholm. Lokalerna sträcker sig över cirka 2 250 kvm och inflyttningen sker i augusti 2026.

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Tandem Health grundades 2023 och erbjuder en AI-lösning som används inom vården. Idag har bolaget 150 anställda och kontor i tio städer i Europa. När lokalbehovet förändrades föll valet på Humlegårdens fastighet på Kungsgatan 12–14, i ett av Stockholms bästa lägen strax intill Stureplan. Tandem Health sökte lokaler som kan stötta bolagets fortsatta expansion. Det nya kontoret sträcker sig över 2 250 kvm fördelat på två våningsplan.

– Vi ser fram emot att skapa vårt helt egna hem på Kungsgatan som nästa steg i vår tillväxtresa. Centralt och i hjärtat av Stockholms växande tech-scen. De nya lokalerna ger oss förutsättningarna att välkomna ännu fler talanger, skapa en miljö man inspireras av och vill tillbringa mycket av sin tid, säger Nelly Tranaas, Head of Operations, Tandem Health.

Tandem Health är ett bolag med hög kontorsnärvaro som ser lokalerna som central hubb för verksamheten. Arbetsplatser kombineras med stora sociala ytor och plats för interna sammankomster. De egna lokalerna kombineras med tillgång till husets gemensamma funktioner, såsom en grön innergård, omklädningsrum, cykelparkering och garage.

– Vi är mycket glada över att Tandem Health väljer att etablera sig hos oss på Kungsgatan. Här skapas en modern och attraktiv arbetsplats i ett av Stockholms mest centrala lägen. Sammanhanget passar mycket väl för ett innovativt och expansivt bolag med höga ambitioner, där kontoret verkligen spelar en central roll i verksamheten, säger Jens Folkesson, Fastighets- och uthyrningschef på Humlegården Fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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