Täkttillståndet för Heidelberg i Slite tas inte upp

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd avseende de ingivna överklagandena, vilket innebär att tillståndsansökan för ett 30-årigt brytningstillstånd i Slite inte kommer att tas upp till prövning av domstolen. Mark- och miljödomstolens avgörande den 7 maj om meddelat tillstånd står därmed fast.

Mark- och miljööverdomstolens beslut kan överklagas till Högsta domstolen. För prövning av överklagandet i Högsta domstolen krävs dock att domstolen beviljar prövningstillstånd.

– Ett 30-årigt tillstånd i Slite är av stor vikt för att Sverige ska kunna ha en trygg inhemsk försörjning och beredskap vad gäller cement. Det är också en grundförutsättning för att kunna fortsätta investera i och driva vidare arbetet med klimatomställningen av anläggningen, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

I ansökan föreslår Heidelberg Materials mycket omfattande skydds- och kompensationsåtgärder för vatten och natur, vilka har anpassats i dialog med myndigheter för att säkerställa att verksamheten och kalkstensbrytningen kan samexistera med andra samhällsbehov.

