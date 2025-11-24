Taco Bell öppnar hos Vasakronan på Vasagatan

Taco Bell öppnar dörrarna till sin första restaurang i Sverige den 27 november, belägen på Vasagatan 14 i centrala Stockholm. Efter premiären på Vasagatan, med Vasakronan som hyresvärd, är ytterligare restauranger redan bekräftade att öppna under de kommande månaderna i Täby Centrum och Farsta Centrum.

Täby Centrum ägs av Unibail Rodaco Westfield och Farsta Centrum ägs av Stadsrum.

I Täby tar Taco Bell över Burger Kings tidigare lokaler.

På Vasagatan handlar det om det stora fastigheten Uggleborg 12 som ägs av Vasakronan.

Taco Bell ingår i gruppen Yum Brands som driver KFC och Pizza Hut. Restaurangen kommer att drivas av franchisetagaren TB Group Scandinavia där Monir Kalgoum är vd. Han har tidigare varit delägare i Brödernas.

Taco Bell har totalt drygt 8.500 restauranger och startade 1962 i Kalifornien.

I Norden finns Taco Bells i Finland, på ett stort antal platser i Helsingfors och även i en handfull andra städer.