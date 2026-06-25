Lindgårdens lummiga miljö skapade trivsel trots att publiktrycket tidvis var mycket hårt.

Tack för årets framgångsrika Almedalen

Ett högt tempo, många intressanta talare, en perfekt omgivning gav bra utdelning för Fastighetsvärlden när vi genomförde fler än 25 programpunkter på Lindgården i Visby under två dagar.

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Vi är i hög utsträckning beroende av att ha med oss partners för att kunna genomföra våra event under Almedalsveckan. Hela Fastighetsvärlden framför sitt stora tack till årets partners som bidrog till två dagar med en massa seminarier samt till två välbesökta mingel: Aspia, Reflex, Business Region Örebro, Kåpan, Pandox, Foyen, Green Partner, CBRE, Public Property Invest och Skandrenting.

Naturligtvis är vi också mycket tacksamma för att så många ville besöka oss under tisdagens och onsdagens program och mingel. Det var genomgående välbesökt och under onsdagseftermiddagen var det ”fullspikat”.

Utan intressanta medverkande skulle arrangemanget falla platt. Så ett stort tack till er alla för det engagemang ni visade under respektive programpunkt.

Vi har valt vår plats med omsorg. Lindgården bjuder på en perfekt inramning med lummiga träd som ger svalkande skugga och skapar en inbjudande atmosfär för alla. Tack Frida med personal för att vi får använda er fantastiska trädgård och för den utomordentliga service ni ger, från uppfyllda kaffekantiner och morgonfrallor till den svalkande rosén vid eftermiddagsminglet.

Med det stänger vi Almedalen för i år, men börjar samtidigt fundera på vad vi kan göra bättre nästa år. Har du någon idé, vill ert företag vara på ett av de mest välbesökta evenemangen nästa år? Kontakta oss.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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