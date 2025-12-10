Kaveh Feliciano, Niklas Östman, Helena Fagraeus och Staffan Stymne.

T.Loop inleder strategiskt samarbete med Creiman

Datacenterutvecklaren T.Loop inleder ett strategiskt samarbete med fastighetskonsultföretaget Creiman. Samarbetet innebär att Creiman bistår T.Loop med att identifiera och säkra upp attraktiva fastigheter i syfte att etablera nya datacenter i Sverige.

Staffan Stymne, Head of Development på T.Loop, kommenterar samarbetet:

– Creiman har stor innovationskraft och stark exekutiv förmåga inom fastighetssektorn. Genom deras omfattande nätverk och djupa erfarenhet inom fastighetsutveckling kan vi accelerera matchningsprocessen för T.Loop och identifiera de mest optimalt belägna fastigheterna som kan erbjuda rätt förutsättningar för att etablera våra Data Energy Centers.

Niklas Östman, Partner och Head of Property Development på Creiman, säger om samarbetet:

– Det ska bli fantastiskt roligt att få stötta T.Loop i deras ambitiösa och snabba expansion av hållbar AI-infrastruktur i Sverige. Det kommer vara mycket positivt för båda parter när expertis inom teknik och fastighet förenas.

T.Loop utvecklar, bygger och driver datacenter som är strategiskt placerade för att leverera framtidssäker datakraft för högdensitetslaster med fokus på AI. T.Loops datacenter levererar även värmeproduktion och flexibilitetstjänster för elnätet – bolaget kallar dem därför Data Energy Centers.

Creiman erbjuder tjänster inom affärsutveckling, fastighetsutveckling och projektledning.

