Synnes: ”Arbetar mer och mer i medvind”

SBB ser en ökning av hyresintäkter när bolagets delårsrapport redovisas. SBB:s hyresintäkter steg från 806 till 817 miljoner kronor under tredje kvartalet 2025, vilket ger en ökning med 1.4 procent. ”SBB arbetar mer och mer i medvind”, skriver Leiv Synnes i vd-ordet.

Hyresintäkterna uppgick under perioden januari–september till 2 494 mkr (2 916). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 1,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av hyresintäkterna avsåg 1 096 mkr (1 579) samhälle, 1 198 mkr (1 126) bostäder, 15 mkr (15) utbildning och 184 mkr (197) utveckling.

Leiv Synnes i vd-ordet:

”SBB:s fastighetsexponering har ökat med 1,4 miljarder kronor under året. Den finansiella ställningen förbättras och samtliga affärsområden stärks genom värdeskapande transaktioner.”

Även förhållanden på kapitalmarknaden blir bättre.

”Min bedömning är att Nordiqus, Sveafastigheter och PPI (SBB:s intressebolag) kommer nå förmånligare finansiering än marknaden i genomsnitt inom en inte alltför avlägsen framtid. Det leder till att SBB:s fastighetsexponering finansieras med lägre kreditmarginaler framöver.”

Han fortsätter:

”SBB arbetar mer och mer i medvind under slutfasen av den strategiska planen och vi ser redan resultat av genomförda åtgärder. Löpande hyresnivåökningar och ökad efterfrågan tack vare befolkningstillväxt och låg nyproduktion borde sammantaget bidra till stabilt ökat driftnetto och långsiktigt god värdestegring. Känslan är att avkastningskraven, på fastigheter, har goda möjligheter att sjunka bland annat tack vara starkare kapitalmarknader, vilket påverkar värderingen positivt. Sammantaget kan man säga att det på många sätt blåser medvind för bostäder och samhällsfastigheter.”

SBB:s nyckeltal januari–september 2025