Swish flyttar till Fabege vid Sergels torg

Fabege och Swish har tecknat ett hyresavtal om drygt 1.200 kvm på Drottninggatan 29, nära Sergels torg i centrala Stockholm. Avtalet löper på 5 år och tillträde planeras till våren 2026.

Drottninggatan 29 lämnar därmed en förhyrning Vattugatan 2, hos Stena Fastigheter, i närheten. Där hyrde Swish 700 kvm för några år sedan när man tog över fastighetsbolagets egna kontorslokaler. Nu går man alltså en kort flytt.

Fastigheten på Drottninggatan 29 uppfördes 1971 och har ett utmärkt, centralt läge på Drottninggatan med Kulturhuset precis runt hörnet. I byggnaden finns tillgång till bekvämligheter som café och konferensrum, garage, cykelrum och omklädningsrum. I området finns all tänkbar service inom räckhåll med ett stort utbud av caféer och restauranger inom gångavstånd. Fastigheten ligger dessutom precis intill Centralstationen, vilket innebär direkt tillgång till tunnelbanans samtliga linjer samt närhet till pendeltåg, fjärrtåg samt Arlanda Express.

– Flytten till Drottninggatan 29 ger oss precis de förutsättningar vi behöver för att fortsätta växa och utvecklas. Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Fabege, säger Urban Höglund, vd på Swish.

Swish är en svensk innovation och mobilbetaltjänst som lanserades 2012 och som ägs av Getswish AB, som i sin tur ägs av sex stora banker i Sverige. Swish har förändrat den svenska betalmarknaden i grunden.

– Här får de ett toppmodernt kontor med närhet till service, kommunikationer och en trevlig kontorsmiljö mitt i hjärtat av Stockholm, säger Johanna Andersson, uthyrningschef förvaltning på Fabege.

Fastigheten är certifierad enligt BREEAM-SE Bespoke med nivå Very Good.

