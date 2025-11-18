Désirée Moberg, Evelina Enochsson och Filip Roos.

Sweden Green Building Council värvar trio

Sweden Green Building Council (SGBC) gör tre nyckelrekryteringar. Evelina Enochsson tillträder som chef certifiering, Désirée Moberg blir chef BREEAM och Filip Roos utses till ekonomichef.

”Att certifiera är att verifiera. Samhällsbyggnadssektorn står för en betydande del av Sveriges utsläpp. Våra certifieringar är avgörande för att omställningen ska bli både mätbar och trovärdig. Med Evelina, Désirée och Filip på plats stärker vi SGBC:s förmåga att stötta branschen hela vägen”, säger Lotta Werner Flyborg, vd på SGBC.

Evelina Enochsson tar över som chef för SGBC:s certifieringsavdelning. Evelina har närmast arbetat som chef för NollCO2 på SGBC. Hon har mer än 15 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen, främst med fokus på klimat och energi, bland annat från Helenius (numera Rejlers), Caverion och Hifab.

”Det känns fantastiskt att få leda SGBC:s certifieringsarbete. I en tid där hållbarhetskrav urvattnas globalt är certifieringar en garant för att kvalitetssäkra trovärdighet. Jag vill bidra till att branschen inte bara följer reglerna, utan faktiskt höjer ribban för klimat och miljö”, säger Evelina Enochsson, chef certifiering på SGBC.

Utöver Evelina Enochsson rekryteras Désirée Moberg som chef BREEAM och Filip Roos som ekonomichef.

Désirée Moberg är hållbarhetsspecialist med erfarenhet av miljösamordning, energisamordning och byggnadssimulering, både inom BREEAM och Miljöbyggnad. Hon har tidigare varit tillförordnad chef för BREEAM och tillträder nu som ordinarie chef.

Filip har närmast arbetat som ekonomi- och verksamhetscontroller på SGBC och arbetade dessförinnan på EY med revision av stora svenska bolag med global verksamhet.

Evelina Enochsson, Désirée Moberg och Filip Roos har tillträtt sina nya roller.

