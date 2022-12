Swedbank: Fortsatt stigande boräntor – men takten bromsar in

Swedbanks makroekonomer tror på stigande räntor i närtid, men förutser något lägre uppgångar än tidigare prognos. De rörliga bolåneräntorna väntas toppa något under 5 procent i början av nästa år. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbank

Marknadsräntor på längre löptider sjönk både i Sverige och omvärlden under november. Utvecklingen drevs av USA där den tioåriga statsräntan har sjunkit till omkring 3,5 procent, från toppen på 4,2 procent för drygt en månad sedan, bland annat som en följd av lägre inflationsutfall än väntat.

– Räntorna har sjunkit både i Sverige och omvärlden under den senaste månaden, vilket bidrar till att vi justerar ned ränteprognoserna något. Vi räknar ändå fortsatt med en viss uppgång av räntor under de närmaste månaderna och att de börjar vända nedåt först under 2023 och 2024, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Lägre marknadsräntor och sjunkande bolånemarginaler gör att prognoserna för bolåneräntorna revideras ned. Enligt Finansinspektionen har bankernas bolånemarginaler minskat från 1,4 procent i januari till 0,9 procent i september. Framöver antas oförändrade marginaler vilket innebär att bolåneräntorna beräknas följa den allmänna ränteutvecklingen.

Riksbankens höjning med 0,75 procentenheter i november, tillsammans med en förväntad ytterligare höjning på 0,5 procentenheter i februari, väntas bidra till att de rörliga bolåneräntorna stiger mer under de närmsta månaderna.

– Vi tror fortsatt på stigande bolåneräntor i närtid, men förutser att uppgången inte blir fullt så stor som i föregående prognos. Vi prognoserar att de rörliga bolåneräntorna toppar på 4,75 procent i början av nästa år, säger Andreas Wallström.