SVT Aapro köper av Landia

Förvärvet avser fastigheten Hanviken 9:5 och ligger på Mediavägen 17 i Tyresö. Fastighetens yta uppgår till drygt 2 000 kvm med en tomtarea om 3 837 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd.

– Förvärvet utgör en del i strategin att addera fastigheter till portföljen i områden där vi redan har existerande fastigheter. Detta förvärv kompletterar vår tidigare fastighet på Mediavägen 6 och möjliggör vår fortsatta tillväxt på attraktiva områden med strategisk placering och närhet till Stockholm C, säger Alexander och Adrian Aapro.