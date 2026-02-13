SVT Aapro förvärvar och bygger i Jordbro

SVT Aapro förvärvar en fastighet i Jordbro industriområde, Haninge.

Affären avser obebyggda fastigheten Åby 1:187 och ligger belägen på Rörvägen 54.

På fastigheten ska det uppföras en nästa generations lager/lätt industri fastighet. Totalt siktar bolaget på att uppföra en byggnad med cirka 2 400 kvm på fastigheten.

Bedömt projektvärde uppgår till ca 65 miljoner kronor.

SVT Aapro för dialog med flera möjliga hyresgäster, men inget är signerat ännu. Bolaget kommer inte bygga på spekulation.

– Mycket roligt att förvärva en obebyggd fastighet i ett område som har en bra dragningskraft inom segmentet lätt industri. Fastigheten ligger även geografiskt strategiskt för oss. Vi ser att marknaden är stark för skräddarsydda fastigheter samt att utveckling och samarbete med hyresgäster är viktigt, vilket detta förvärv möjliggör, säger Alexander och Adrian Aapro.

Tillträde sker i maj.

Hänger du med? Nu blir det tvingande områdessamverkan

Det låter både obehagligt och oförutsägbart – en ny, tvingande fastighetsavgift. Regeringens planer på en lag om områdessamverkan har väckt …

