Sveriges största personalboende byggs i Luleå

I Luleå skapar Adapteo och Strawberry Living tillsammans Sveriges största personalboende, Aurora Village. Anläggningen kommer bli boende för 2.000 personer som ska arbeta med SSAB:s omställning till fossilfri stålproduktion. Storleken motsvarar Nordens största hotell sett till antal rum.

Fakta om Aurora Village i Luleå Projektet omfattar totalt 39 byggnader, varav 37 bostadshus samt service- och aktivitetsbyggnader. Antal boenderum: 2.000

2.000 Byggstart: Våren 2026

Våren 2026 Plats: Storporsön, Luleå

Storporsön, Luleå Inflytt: Våren 2026

– Stora infrastrukturprojekt och industrier är beroende av tillgången till bra bostäder för sina medarbetare. Utan dem kommer arbetskraften inte. Tillsammans med Strawberry Living löser vi SSAB:s behov i Luleå, men det är också startskottet för ett gemensamt erbjudande i Sverige, säger Ola Skogö, vd på Adapteo Sverige.

Projektet genomförs som ett svar på Norrbottens växande behov av personalboende vid stora industrietableringar. De kommande åren väntas tusentals nya arbetstillfällen skapas i regionen, vilket ställer ökade krav på tillgång till bra bostäder.

– Hela ambitionen med Strawberry-koncernen är att vi ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar. Detta är ett gott exempel på när vi inte bara skapar boenden utan också förutsättningar för regioner att utvecklas och bygga sig starkare, säger Strawberrys ägare Petter Stordalen.

Aurora Village är en nyckel i industrietableringen, samtidigt som anläggningen skapar levande och trygga miljöer där människor trivs. Där finns restaurang, gym, minimarket, sociala ytor, fotbolls- och bouleplan och transport till och från arbetsplatsen. Inomhusmiljöerna har skapats i samarbete med Tengboms, en av Sveriges främsta inredningsbyråer. Mycket fokus har varit på att främja välmående med genomtänkta färger och materialval.

– Adapteo och Strawberry delar höga ambitioner om vad ett personalboende kan och ska vara, med det här partnerskapet leder vi utvecklingen framåt. Aurora Village är startskottet för ett gemensamt unikt erbjudande, säger Ola Skogö, vd på Adapteo Sverige.

De flexibla bostäderna byggs av Adapteo och Strawberry Living ansvarar för drift och service av anläggningen. De första 500 bostäderna beräknas stå klara under våren 2026, med fortsatt etablering i etapper.