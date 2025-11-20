Petter Stordalen.

Sveriges största personalboende byggs i Luleå

I Luleå skapar Adapteo och Strawberry Living tillsammans Sveriges största personalboende, Aurora Village. Anläggningen kommer bli boende för 2.000 personer som ska arbeta med SSAB:s omställning till fossilfri stålproduktion. Storleken motsvarar Nordens största hotell sett till antal rum.

Annons

Fakta om Aurora Village i Luleå

Projektet omfattar totalt 39 byggnader, varav 37 bostadshus samt service- och aktivitetsbyggnader.

  • Antal boenderum: 2.000
  • Byggstart: Våren 2026
  • Plats: Storporsön, Luleå
  • Inflytt: Våren 2026
Visa faktaruta

– Stora infrastrukturprojekt och industrier är beroende av tillgången till bra bostäder för sina medarbetare. Utan dem kommer arbetskraften inte. Tillsammans med Strawberry Living löser vi SSAB:s behov i Luleå, men det är också startskottet för ett gemensamt erbjudande i Sverige, säger Ola Skogö, vd på Adapteo Sverige.

Projektet genomförs som ett svar på Norrbottens växande behov av personalboende vid stora industrietableringar. De kommande åren väntas tusentals nya arbetstillfällen skapas i regionen, vilket ställer ökade krav på tillgång till bra bostäder.

– Hela ambitionen med Strawberry-koncernen är att vi ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar. Detta är ett gott exempel på när vi inte bara skapar boenden utan också förutsättningar för regioner att utvecklas och bygga sig starkare, säger Strawberrys ägare Petter Stordalen.

Översiktsbild.

Aurora Village är en nyckel i industrietableringen, samtidigt som anläggningen skapar levande och trygga miljöer där människor trivs. Där finns restaurang, gym, minimarket, sociala ytor, fotbolls- och bouleplan och transport till och från arbetsplatsen. Inomhusmiljöerna har skapats i samarbete med Tengboms, en av Sveriges främsta inredningsbyråer. Mycket fokus har varit på att främja välmående med genomtänkta färger och materialval.

– Adapteo och Strawberry delar höga ambitioner om vad ett personalboende kan och ska vara, med det här partnerskapet leder vi utvecklingen framåt. Aurora Village är startskottet för ett gemensamt unikt erbjudande, säger Ola Skogö, vd på Adapteo Sverige.

De flexibla bostäderna byggs av Adapteo och Strawberry Living ansvarar för drift och service av anläggningen. De första 500 bostäderna beräknas stå klara under våren 2026, med fortsatt etablering i etapper.

Ola Skogö, vd Adapteo Sverige och Petter Stordalen, ägare Strawberry Group. Fotograf: Erik Sandström
Så här kan det komma att se ut i lobbyn.
Mattias Stengl, CEO Strawberry Living, Petter Stordalen, ägare Strawberry Group, Ola Skogö, vd Adapteo Sverige, Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande på Luleå kommun och Lotta Jakobsson, ansvarig SSAB:s omställning i Luleå. Fotograf: Erik Sandström
Så här ska det se ut.
Stor satsning i Luleå.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Två storaffärer på gång på ”bortglömda” Ekerö

Uppmärksammas över 7 sidor i senaste magasinet – gratis nedladdning. Byggprojekten. Prisökningar. Investerarna. Storaffärer väntas.
Topplista

Mäktigast 2025 – fem nya placeringar

Nu redovisas placeringarna 31–50.
Krönika

Konjunkturen har vänt – ny utmaning för branschen

Ljusnande tider för fastighetsmarknaden, men utmaningar kvarstår när fokus skiftar från finansieringskostnader till driftskostnader.

Max öppnar nummer 200 – och planerar för 100 fler

Ser fortsatt stor potential, trots att några konkurrenter har problem.

SBAB: Uppgång i konjunkturen nästa år

Robert Boije: ”Efter sju sorger och åtta bedrövelser…”

Prisma köper för 650 mkr

Förvärvar av Finlands största livsmedelskedja.

Coeli säljer till Reliwe

Detaljplan möjliggör bostäder om cirka 24.000 kvm ljus BTA.

Video: Comeback – Större möjligheter än någonsin

Se Ilija Batljan tala på Fastighetsvärldens seminarium Samhälle & Fastigheter.

Ny vd på Magnolia

Rekryteras från annan bransch. Efterträder Johan Tengelin som varit vd sedan december 2020.

Sundin och Nyqvist lanserar nytt bolag

Satsar på en tydlig inriktning.

Toppvåning i Karlatornet såld igen – Ola Serneke lämnat

Mäklare om lyft efter tv-serie: ”Telefonen har formligen exploderat sedan dess”.

Ingen vill bygga i 08-område – glödhett för åtta år sedan

Fler än 50 visade intresse 2017. Nu nappar ingen på markanvisning i området.

Värvar Katarina Sonnevi

Lämnar Cushman & Wakefield för konkurrent.
Krönika

”Dags släppa myten om den rättvisa svenska hyran”

Adam Tyrcha om Sveriges världsunika hyresregleringssystem, marknadshyror och om en nödvändig reform.

 Tillbaka till förstasidan