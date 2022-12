Sveriges Skolledare tecknar avtal i Rymden

Avanti har varit rådgivare till Gemfast.

Rymden har utvecklats för att erbjuda en inspirerande och unik kontorsmiljö för företag av alla storlekar. Här kan hela våningsplan hyras av företag med ett hundratal anställda, medan fastighetens coworkingdel är skapad för allt från enmansföretag till 20 personer. Nu kommer den nybildade fackliga organisationen för ledare inom utbildningsväsendet, Sveriges Skolledare, att flytta in i Rymden i mitten av mars 2023.

Förhyrningen omfattar 202 kvadratmeter.

– Vi på Sveriges Skolledare ser fram emot att få starta upp det nya förbundet i moderna och ändamålsenliga lokaler vid knutpunkten Slussen. Just nu pågår arbetet för fullt med att inreda det nya förbundskansliet i enlighet med det varumärkesarbete som pågår parallellt. Vi ser fram emot att i mars välkomna medlemmar, förtroendevalda och samarbetspartners till Sveriges Skolledares kansli i fastigheten Rymden, säger kanslichef Maria Andrén Bergström

Sveriges Skolledare är den nya fackliga organisationen för ledare inom skolväsendet. Sveriges Skolledare bildas 1 januari 2023.

Alla våningsplan i det som ska bli Rymden totalrenoveras just nu inför förvandlingen till inspirerande och lekfulla kontor. Utöver Sveriges Skolledare kommer co-workingaktören Helio och spelutvecklaren Hazelight att flytta in under 2023.

– Rymden är ett hus skapat under pandemin och utvecklat för att fungera efter den. Från första idéskiss har vi haft ambitionen om att skapa en mötesplats med service, gemenskap och flexibilitet på en helt ny nivå. Det är en vision som vi har byggt in i husets DNA. Nu lägger vi ytterligare en pusselbit i vårt spännande pussel i och med att Sveriges Skolledare flyttar in, säger Stefan Lindhoff, vd på Gemfast.

