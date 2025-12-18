Anna Henriksson, vd för Sverigehuset. Fastighetsfoto: Catella

Sverigehuset köper nytt från Magnolia och Niam

Sverigehuset har tecknat avtal om förvärv av två fastigheter med 94 hyresrätter samt bostäder och lokaler för BmSS i området Fixfabriken i Majorna, Göteborg, från ett JV mellan Magnolia Bostad och Niam.

Catella var rådgivare åt säljarna.

– Det är mycket glädjande att förvärva två högkvalitativa bostadsfastigheter i ett av Göteborg mest attraktiva utvecklingsområden. Förvärvet är en viktig del i vår målsättning att växa vårt förvaltningsbestånd i Göteborg. Med förvärvet inräknat förvaltar vi nu totalt 758 hyresrätter i Göteborgsområdet, säger Anna Henriksson, VD för Sverigehuset. Tillträdet sker den 19 december.

Affären innefattar fastigheterna Kungsladugård 14:15 och 14:16 med en total uthyrbar area om cirka 5.200 kvadratmeter. Fastigheterna liksom intilliggande bostadsrätter har utvecklats av Magnolia Bostad tillsammans med Niam och färdigställdes för ett år sedan.

– Vi är stolta över att ha utvecklat två fina bostadskvarter med både hyresrätter och bostadsrätter i ett av Göteborgs populäraste bostadsområden samt att vi nu enligt plan avyttrar hyresrätterna till en långsiktig aktör med stark lokal förankring, säger Niklas Ohldin, chef projektutveckling på Magnolia Bostad.

– Vi är mycket glada över att ha varit med och utvecklat moderna och väl gestaltade bostäder i Majorna. Projektet i Fixfabriken har genomförts med stort fokus på kvalitet, hållbarhet och att skapa trivsamma hem, och det känns bra att nu lämna över hyresrätterna till en långsiktig ägare med stark lokal närvaro, säger Oscar Hägglund på Niam.

