Sverige bör planera för beredskapsbutiker
Trophi står bakom en debattartikel som publiceras i Altinget idag fredag den 14 november. Samtidigt som dagligvaruhandeln förbereder sig för kris och krig saknas en avgörande aktör i planeringen – fastighetsägarna, menar Trophi.
– I dagens osäkra världsläge behöver vi vara förberedda för kris, där en robust och tillförlitlig tillgång till dagligvaruhandeln är A och O. Nu måste fastighetsägarna inkluderas i samarbetet kring beredskapsbutiker för att vi ska få med den kompetens som behövs i rätt tid, säger Jan Björk, vd Trophi.
Sverige har ännu inte kommit lika långt som våra nordiska grannländer där det redan finns konkreta planer på att etablera hundratals beredskapsbutiker som ska kunna hålla öppet vid strömavbrott eller andra störningar. Nu har regeringen gett i uppdrag till Livsmedelsverket att inleda projektet Robusta butiker – men fastighetsägarna är inte inkluderade.
I artikeln uppmanar Trophi regeringen och kommunerna att:
- Inkludera fastighetsägares kompetens tidigt i arbetet
Ägare till butiker och handelskedjor har stor kunskap om sin verksamhet, men äger sällan sina lokaler. Fastighetsägare besitter den tekniska, driftsmässiga och säkerhetsrelaterade kompetens som är avgörande för planering och utveckling av robusta livsmedelsbutiker. Därför behöver vi vara med redan från början.
- Dra nytta av fastighetsägarnas samarbete med kommunerna
Fastighetsägaren har ofta den långsiktiga kontakten med kommunerna som behövs för att snabbt integrera beredskapsperspektivet i plan- och bygglovsprocesser. Med vår erfarenhet kan rätt lägen prioriteras och butikerna bli tillgängliga nav för samhällsservice även i kristid, men då krävs att vi involveras tidigt i processen.
- Planera nationellt för lokal effektivitet
Staten och kommunerna bör tillsammans med fastighetsägare planera för strategiskt placerade butiker med tillgång till reservkraft, fungerande transportinfrastruktur och ytor för lagerhållning.