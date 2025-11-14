Sverige bör planera för beredskapsbutiker

Trophi står bakom en debattartikel som publiceras i Altinget idag fredag den 14 november. Samtidigt som dagligvaruhandeln förbereder sig för kris och krig saknas en avgörande aktör i planeringen – fastighetsägarna, menar Trophi.

– I dagens osäkra världsläge behöver vi vara förberedda för kris, där en robust och tillförlitlig tillgång till dagligvaruhandeln är A och O. Nu måste fastighetsägarna inkluderas i samarbetet kring beredskapsbutiker för att vi ska få med den kompetens som behövs i rätt tid, säger Jan Björk, vd Trophi.

Sverige har ännu inte kommit lika långt som våra nordiska grannländer där det redan finns konkreta planer på att etablera hundratals beredskapsbutiker som ska kunna hålla öppet vid strömavbrott eller andra störningar. Nu har regeringen gett i uppdrag till Livsmedelsverket att inleda projektet Robusta butiker – men fastighetsägarna är inte inkluderade.

I artikeln uppmanar Trophi regeringen och kommunerna att: