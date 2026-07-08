Svenska Hus i stort och hemligt förvärv

Svenska Hus stärker sin position i Göteborgsregionen genom förvärvet av en fullt uthyrd lagerfastighet – en av bolagets större affärer de senaste åren.

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På säljarens begäran lämnas begränsad information om transaktionen – där alltså inte ens ungefärlig lokalyta uppges.

Fastigheten omfattar en modern logistikbyggnad med en internationellt etablerad hyresgäst. Byggnaden kännetecknas av hög teknisk standard, tydligt hållbarhetsfokus och är miljöcertifierad, uppger Svenska Hus. Den är dessutom utformad för att möta dagens och framtidens krav på effektiv logistik och flexibilitet.

– Det här är en fastighet med många av de kvaliteter som vi värdesätter högt. Kombinationen av en modern byggnad, hög teknisk standard, en stark hållbarhetsprofil och en stabil hyresgäst gör den till ett mycket attraktivt tillskott till vår portfölj. Vi ser också stor styrka i fastighetens läge och dess betydelse för hyresgästens verksamhet, säger Patrick Andersson, transaktions- och finansansvarig på Svenska Hus.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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