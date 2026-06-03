Svenska Hus i litet köp i Gamlestaden

Svenska Hus fortsätter att växa inom ett av sina prioriterade marknadsområden genom förvärvet av fastigheten Gamlestaden 71:5 i Göteborg. Fastigheten tillträddes den 1 juni.

Fastigheten är strategiskt belägen i Alelyckans industriområde och omfattar en modern lättindustribyggnad uppförd 2018. Byggnaden erbjuder en uthyrningsbar area om 980 kvm samt generösa, hårdgjorda uppställningsytor om cirka 3 200 kvm, en kombination som skapar goda förutsättningar för verksamheter med höga krav på logistik och tillgänglighet.

Fastigheten är fullt uthyrd till Road Rental, en helhetsleverantör inom trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet. Lokalerna är anpassade efter hyresgästens verksamhet, vilket bidrar till långsiktighet och stabilitet i förvaltningen. Hyresavtalet löper över sju år.

Förvärvet genomförs via bolagsförvärv. Säljare är Waldén & Grindestam. Lindahl har varit Svenska Hus legala rådgivare i processen, medan Helax har agerat rådgivare åt säljaren.

– Gamlestaden 71:5 passar väl in i vårt befintliga bestånd i Göteborg och affären ligger i linje med Svenska Hus strategi att växa inom lager- och lättindustrisegmentet. Förvärvet omfattar en modern och flexibel byggnad med god energiprestanda, belägen i ett väletablerat verksamhetsområde. Fastigheten är väldisponerad och erbjuder god tillgång till uppställningsytor, något det finns en hög efterfrågan på i dagens marknad. En stark hyresgäst i kombination med det strategiska läget skapar förutsättningar för ett stabilt och långsiktigt förvaltningsobjekt, säger Patrick Andersson, transaktions- och finansansvarig på Svenska Hus.

– Vi tackar samtliga parter för en smidig och trevlig affär och tycker det känns bra att lämna över fastigheten till en skicklig och långsiktig förvaltare, säger Erik Waldén, vd Waldén & Grindestam AB.