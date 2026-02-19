Svenska Hus hyr ut 1 400 kvm i Eriksberg

Svenska Hus har tecknat avtal med ZeParts om en förhyrning i Eriksberg Industriområde och Kumla Gårds Väg 13 i Stockholm. Förhyrningen omfattar cirka 1 400 kvm lageryta och kommer att fungera som en viktig knutpunkt för företagets nyetablering och fortsatta tillväxt i Sverige.

ZeParts kommer att stärka sin rikstäckande distributionsverksamhet och leverera reservdelar till bilverkstäder över hela landet. Läget erbjuder effektiva logistikmöjligheter och goda kommunikationer, vilket gör det till en idealisk bas för företagets fortsatta expansion i Norden.

– Vi på Svenska Hus ser mycket fram emot att vara en del av ZeParts tillväxt i Sverige. Det är alltid spännande när portlokaler och höglager anpassas för en ny och växande verksamhet, säger Anna Lorentz, regionchef på Svenska Hus i Stockholm.

– Vi ser stor potential på den svenska marknaden och ser fram emot vår fortsatta expansion i Norden. Denna nyetablering är ett viktigt steg i vår långsiktiga tillväxtstrategi, säger Edijs Žizņevskis, ägare och grundare av ZeParts.

