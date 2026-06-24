Svenska Hus byggstartar 179 hyresrätter i Lund

Nu tas nästa steg i utvecklingen av Tegelbruket i Lund. Efter genomförd rivning och avslutad marksanering har Svenska Hus tagit det första spadtaget och går vidare in i byggskedet.

Tegelbruket uppförs längs Tornavägen och blir ett nytt kvarter där klassisk arkitektur möter moderna och hållbara lösningar.

– Det här är ett projekt där vi verkligen får möjlighet att kombinera klassisk Lundakaraktär med moderna boendekvaliteter och tydliga hållbarhetsambitioner. Tegelbruket blir ett långsiktigt tillskott till stadens bostadsutbud, säger Daniel Evertsson, fastighetsutvecklingschef Skåne på Svenska Hus.

Inflyttning i Tegelbruket planeras till våren 2028, där kvarteret kommer erbjuda moderna bostäder i ett attraktivt läge nära Lunds stadskärna och universitetet.

Projektet omfattar fyra huskroppar med en arkitektur som knyter an till Lunds byggnadstradition, med fasader i mörkrött tegel och inslag av mönstermurning.

De 179 hyresrätterna består huvudsakligen av ettor och tvåor med yteffektiva planlösningar, vilket möter efterfrågan från både studenter och unga yrkesverksamma.

Tegelbruket får en tydlig hållbarhetsprofil med certifiering enligt Miljöbyggnad Silver och energiförbrukning enligt energiklass B. Projektet inkluderar även solenergilösningar i kombination med batterilagring.

– Hållbarhetsfrågorna har varit centrala genom hela utvecklingsprocessen, från materialval till energisystem. Vi bygger för att skapa ett långsiktigt hållbart boende, både för människor och miljö, fortsätter Daniel Evertsson

Projektet genomförs som ett samverkansprojekt tillsammans med totalentreprenör MVB, där fokus ligger på effektiv byggprocess och hög kvalitet i genomförandet.

– Tegelbruket är ett fint och genomarbetat projekt som kommer att skapa långsiktigt värde för vår affär och stärka vår position i Skåne, säger Rikard Norström, Fastighetsutvecklingschef Svenska Hus Sverige.