Svenska Handelsfastigheter köper 5 200 kvm på Tjörn

Svenska Handelsfastigheter förvärvar en fastighet på den bohuslänska ön Tjörn norr om Göteborg. – Förvärvet stärker vår portfölj i en prioriterad region och som ytterligare positionerar oss på attraktiva marknader, säger Jöran Rydberg, transaktionschef på Svenska Handelsfastigheter.

Säljare är Elma Group och för Svenska Handelsfastigheter agerade Norma Advokater som rådgivare.

Fastigheten är belägen på Tjörn, cirka sex mil norr om Göteborg, och omfattar totalt 5 238 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Axfood Sverige är största hyresgäst med en butiksyta om cirka 3 500 kvadratmeter, vilket motsvarar omkring 60 procent av fastigheten. I Axfoods butikslokal huserar Almö Livs som är en del av Hemköpskedjan.

Övriga hyresgäster inkluderar bland andra Tjörns Sparbank, Apoteket Hjärtat och LF Fastighetsförmedling.

– Förvärvet är ett tydligt steg i vår ambition att ytterligare stärka vår närvaro i växande och långsiktigt attraktiva regioner. Vi ser betydande möjligheter att fortsätta utveckla vår position på västkusten vilket också är i linje med vår övergripande tillväxtstrategi, säger Jöran Rydberg och fortsätter:

– Axfood är en väldigt stark aktör inom dagligvaruhandeln och som vi sedan länge har en god och nära relation med. Vi ser nu fram emot att i samverkan vidareutveckla handelsplatsen och tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt tillväxt och långsiktigt värdeskapande, säger Jöran Rydberg.

Tjörns kommun har 16 000 invånare, varav en fjärdedel i centralorten Skärhamn. 1 500 personer bor i Myggenäs där SHF:s förvärvade fastighet ligger. I närheten finns Tjörnbrons västra brofäste.

Svenska Handelsfastigheter äger fastigheter för externhandel. Förvaltningsvärdet uppgår till 21,7 miljarder kronor och beståndet omfattar 311 fastigheter i närmare 150 kommuner samt en total handelsyta på över 1,1 miljoner kvadratmeter, enligt bolagets Q3-siffror.

Säljaren Elma Group bildades 1999 och har 250 anställda. Elma Group är verksamma inom flera branscher med varumärken. Verksamheterna bedrivs bland annat inom handel, hotell/restaurang, fastigheter och kommunikation. Bland gruppens varumärken finns bland annat Almö Livs, Almö Kvarterskrog, Salt&Sill, Berzelius Bar&Matsal, Almö Workspace.