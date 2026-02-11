SHF förvärvar en fastighet på Tjörn. I bakgrunden syns Tjörnbron som stod klar senhösten 1981 – endast 20 månader efter att den gamla bron blivit påseglad och förstörd.

Svenska Handelsfastigheter köper 5 200 kvm på Tjörn

Svenska Handelsfastigheter förvärvar en fastighet på den bohuslänska ön Tjörn norr om Göteborg.
– Förvärvet stärker vår portfölj i en prioriterad region och som ytterligare positionerar oss på attraktiva marknader, säger Jöran Rydberg, transaktionschef på Svenska Handelsfastigheter.

Annons

Säljare är Elma Group och för Svenska Handelsfastigheter agerade Norma Advokater som rådgivare.

Fastigheten är belägen på Tjörn, cirka sex mil norr om Göteborg, och omfattar totalt 5 238 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Axfood Sverige är största hyresgäst med en butiksyta om cirka 3 500 kvadratmeter, vilket motsvarar omkring 60 procent av fastigheten. I Axfoods butikslokal huserar Almö Livs som är en del av Hemköpskedjan.

Övriga hyresgäster inkluderar bland andra Tjörns Sparbank, Apoteket Hjärtat och LF Fastighetsförmedling.

– Förvärvet är ett tydligt steg i vår ambition att ytterligare stärka vår närvaro i växande och långsiktigt attraktiva regioner. Vi ser betydande möjligheter att fortsätta utveckla vår position på västkusten vilket också är i linje med vår övergripande tillväxtstrategi, säger Jöran Rydberg och fortsätter:

– Axfood är en väldigt stark aktör inom dagligvaruhandeln och som vi sedan länge har en god och nära relation med. Vi ser nu fram emot att i samverkan vidareutveckla handelsplatsen och tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt tillväxt och långsiktigt värdeskapande, säger Jöran Rydberg.

Tjörns kommun har 16 000 invånare, varav en fjärdedel i centralorten Skärhamn. 1 500 personer bor i Myggenäs där SHF:s förvärvade fastighet ligger. I närheten finns Tjörnbrons västra brofäste.

Svenska Handelsfastigheter äger fastigheter för externhandel. Förvaltningsvärdet uppgår till 21,7 miljarder kronor och beståndet omfattar 311 fastigheter i närmare 150 kommuner samt en total handelsyta på över 1,1 miljoner kvadratmeter, enligt bolagets Q3-siffror.

Säljaren Elma Group bildades 1999 och har 250 anställda. Elma Group är verksamma inom flera branscher med varumärken. Verksamheterna bedrivs bland annat inom handel, hotell/restaurang, fastigheter och kommunikation. Bland gruppens varumärken finns bland annat Almö Livs, Almö Kvarterskrog, Salt&Sill, Berzelius Bar&Matsal, Almö Workspace.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

AL nästan fyllt upp hälften efter tappet av H&M

Hyrt ut till en handfull hyresgäster.

Hufvudstaden hyr ut stort nära Stureplan

Tecknat hyresavtal om hela 4800 kvm i Finansinspektionens tidigare lokaler.

FV Affärskarta: Se fler stora uthyrningar i närområdet

Åhléns återvänder – Skandia jublar över 2 300 kvm

Tecknat kontrakt efter att varit borta i sju år.

Nelly öppnar i Göteborg

Tredje flaggskeppsbutiken. Fastighetsägarens 16:e hyresgäst i projektet.

Värdesmäll för Nyfosa

Spridd risk och finansnettot grejade resultatet.

Efter tomställt i fyra år – hyr ut butik vid Stureplan

Kafé stängde ner 2022, först nu är det klart med ny hyresgäst.

Ändrar helt –  tar över projekt bredvid Wenner-Gren

Nya framtagna befolkningsprognoser medgör att Stockholm stad ändrar i planerna. Expansiv investerare tar över i området.

Mengus tar över efter Oscars tunga fiasko

Omtalad fastighet. Politiker ger besked.

Colliers flyttar till prestigefastighet i city

Letat nya lokaler i några år och besökt massor av potentiella adresser. Se flera bilder.

Dokument: Sidbytet från konsult till ägarsidan

FV listar 50 personer som gått från rådgivningssidan till fastighetsägarsidan. Läs om den ”vanligaste” övergången.

Bilder: Så bygger Fabege om Wenner-Gren Center

Tecknat avtal med samarbetspartner. Lanserar nytt koncept.

Alm investerar i hundra år gammal byggnad

Byggnad som är 115 år gammal.

Lägre tryck hos Akelius efter ny migrationspolitik

FV berättar om beståndet efter storförsäljningen.

Alecta säljer överraskande – när Blanks offensiv fortsätter

Fastighet om nästan 10 000 kvm i Stockholmsområdet byter ägare.

 Tillbaka till förstasidan