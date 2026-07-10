Svenska Handelsfastigheter gör dubbla förvärv

Svenska Handelsfastigheter förvärvar fastigheter i Borås och Vaggeryd. Dagligvarukedjan Lidl blir ankarhyresgäst i båda. Säljare är EHF respektive Skavelys.

Säljrådgivare i Borås var Panreal och Lok Advokater I Vaggeryd hade säljaren anlitat RosholmDell Advokatbyrå. Svenska Handelsfastigheters legala rådgivare i båda transaktionerna var Advokatfirman Vinge.

– Förvärven är i linje med vår långsiktiga strategi att utveckla vår närvaro i starka och expansiva tillväxtkorridorer, säger Jöran Rydberg, transaktionschef på Svenska Handelsfastigheter.

Fastigheten i Borås är belägen i det väletablerade handelsområdet Knalleland, som är ett av västra Sveriges ledande och mest välfrekventerade handelsområden. Knalleland noterar årligen fem miljoner besökare och upptagningsområdet omfattar cirka 175 000 invånare inom ett avstånd om 30 minuter vid riksväg 40.

I fastigheten, som heter Evedal 1, finns hyresgäster som bland andra Elgiganten. Under våren 2027 tillkommer även Lidl som etablerar en butik på nästan 2 200 kvadratmeter handelsyta. Avtalet med dagligvarukedjan löper över 15 år. Fastigheten i Borås är på totalt 5 100 kvadratmeter.

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Säljaren Forshem Fastigheter, ägt av EHF, förvärvade fastigheten nyligen. 2023 köptes den från tyska Hansainvest Real Assets.

I Vaggeryd handlar det om en strategiskt belägen tomtmark på vilken det i höst kommer att inledas ett arbete med att uppföra en livsmedelsbutik, som framtidssäkras av Lidl och som räknar med att flytta in någon gång under senhösten 2027. Fastigheten kommer att omfatta drygt 2 100 kvadratmeter och avtalet med Lidl sträcker sig över tio år.

– Vi är väldigt glada över båda förvärven. Fastigheterna ligger i expansiva regioner och i strategiskt bra lägen med hög tillgänglighet och god potential för utveckling. Det är dessutom väldigt starka hyresgäster vilket säkrar långsiktigt stabila kassaflöden, säger Jöran Rydberg, transaktionschef på Svenska Handelsfastigheter.