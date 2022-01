Ny affärsutvecklingschef hos Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter växer kontinuerligt samtidigt som det finns behov av att vidareutveckla samarbetet med kunderna.

Bolaget stärker därför sin affärsutvecklingskapacitet och tillsätter Benny Andersson, nuvarande Regionchef Syd, på en nyinrättad position som affärsutvecklingschef. Syftet är bland annat att tillsammans med bolagets kunder verka för deras nyetableringar i Sverige.

Svenska Handelsfastigheter har samtidigt rekryterat Per Nilsson till rollen som ny Regionchef Syd. Per Nilsson har en gedigen fastighetsbakgrund, senast som utvecklingschef vid Thon Property. Dessförinnan har Per bland annat arbetat hos EFM som COO & Head of facilities samt drivit eget konsultbolag med tjänster inom fastighetsutveckling, uthyrning och förvaltning.

– Benny har under sina år på bolaget visat att han har driv och förmåga att skapa nya affärer till gagn både för oss och kunderna varför han blir utmärkt i sin nya roll. Per har lång erfarenhet av förvaltning, utveckling och etableringsfrågor inom handel och blir därför en stabil efterträdare i regionchefsrollen, säger Monica Fallenius, fastighetsdirektör för Svenska Handelsfastigheter.

Per Nilsson och Benny Andersson tillträdde sina nya roller den 3 januari 2022.

Svenska Handelsfastigheter skapar, utvecklar och förvaltar starka handelsplatser i nära samverkan med ledande detaljister och med särskilt fokus på externa handelslägen. Under de senaste sex åren har bolagets fastighetsportfölj vuxit från 3 Mdr kronor till 14,2 Mdr kronor.