”Svenska arkitekter har för dåligt självförtroende”

Genom att vinna inredningsuppdrag för globala jättar som EQT, Klarna och Miele är Studio Stockholm en av få svenska arkitektbyråer som tagit steget ut på den internationella arenan. I en stor intervju berättar medgrundaren Marco Checchi hur man lyckats med det, men också hur man bäst bevarar byggnader från 1970- och 80-talen, samt vad han anser om Arkitektupproret.

När Studio Stockholm grundades 2014 var det med en tydlig vision: att utmana den traditionella arkitektrollen. De tre grundarna, Alessandro Cardinale, Marco Checchi och Carl-Michael Bonde, tog med sig gedigen erfarenhet för att skapa något helt nytt. Genom att transformera arkitekten från renodlad formgivare till strategisk affärspartner, föddes ett kontor där estetik och affärsnytta förstärker varandra.

– Vi insåg ganska tidigt att alla vi tre hade en samsyn kring behovet att omdefiniera arkitektens roll till att omfatta ett helhetsansvar kring strategi, ekonomi och utförande. Vi alla tre brann för att förändra arkitektens roll och kunna ta större ansvar, säger bolagets medgrundare Marco Checchi.

Verksamheten startade i mitten av maj 2014, och redan till sommarfesten en och en halv månad senare så hade medarbetarantalet vuxit till 13 personer. I dag är man 54 personer inom företaget totalt inklusive anställda och konsulter.

– Sedan starten har vi varit extremt noggranna med vilka vi har anställt, det har inneburit många intervjuer på få rekryteringar. Framför allt vill vi ha rätt personligheter som har samma tänk som vi kring att vilja utveckla arkitektens roll och framför allt hjälpa kunderna. Eftersom vi inte är en efternamnstudio så har vi i stället ett större kundfokus. Det är därför våra projekt kan se helt olika ut eftersom vi varje gång börjar från noll med utgångspunkt från kunden.

– Vi ser det inte heller som ett självändamål att växa, däremot så har projektens storlek och komplexitet vuxit med åren vilket gjort att vi behövt växa.

Vem är Marco Checchi?

– Jag är uppväxt i Linköping och liksom många andra ungdomar var jag osäker på vad jag skulle sysselsätta mig med efter gymnasiet. Jag gjorde några yrkestester som pekade mot antingen modedesign eller arkitektur och inredningsarkitektur. Jag sökte också en förberedande modedesignskola men kom, som tur var, inte in. I stället sökte jag efter inredningsarkitekter i Linköpingstelekatalogens gula sidor. Det fanns fyra och jag valde den som såg störst ut, ringde upp och frågade om jag fick komma en dag för att på riktigt se hur en inredningsarkitekt jobbade. Sigvard Håkansson som drev företaget var mycket positiv. Jag fick omgående en praktik och sedan en anställning och blev kvar där i 3,5 år. Därefter sökte jag och kom in på Konstfack.

Varför blev du inredningsarkitekt?

– Anledningen till att jag inte blev husarkitekt är att jag föredrar, och brinner för att arbeta i den lite mindre skalan med större fokus på detaljering och materialitet. Jag leder även vårt designteam som formger möbler och produkter.

Hur ser du på företagsledande?

– I grund och botten är jag en entreprenörssjäl som gillar att driva företag. Faktum är att företagandet sporrar mig lika mycket som att vara inne i projekten som verksam arkitekt. Det är givande att ha möjligheten att kunna kombinera entreprenörskapet med det kreativa arbetet. Men även om jag är bolagets ansikte utåt så är jag faktiskt inte vd, för det har vi ingen. Vi anser inte heller att det är nödvändigt, utan vi har en dynamisk organisationsmodell med de olika ansvarsområdena delegerade på ansvarsgrupper.

Var jobbar ni i idag?

– I dagsläget har vi uppdrag över hela världen. Jag tycker det är väldigt spännande att se hur vi med vår process och vårt kunnande kan hjälpa kunder från Sydney till San Francisco. Jag kan ibland tycka att svenska arkitekter har lite för dåligt självförtroende och inte riktigt törs slåss mot de utländska jättarna om uppdragen, men vi ser faktiskt att vi kan det, och har levererat jättebra projekt utomlands.

– Däremot så är det ju inte så att vi driver stadsutvecklingsprojekt i Australien, för att lyckas med det måste man ha någon form av nationell förankring. Det vi gör är att vi följer våra återkommande internationella kunder som EQT, Klarna, Miele vid deras etableringar runt om i världen och hjälper dem växa på den globala marknaden. Vi arbetar även med fastighetsbolag som har verksamhet över Norden.

Vilken är arkitekturens guldålder?

– Jag tycker att det viktigaste med arkitektur, och det gäller alla epoker eller tidsåldrar, det är att den bidrar med någonting, det är så arkitektur utvecklas. Personligen så tycker jag att den tiden vi lever i är den mest spännande. Jag har svårt för tillbakablickare som Arkitektupproret där klassisk arkitektur är det enda som gäller, att göra pastischer på någonting som har funnits tidigare för att man tycker att det är fint tycker jag inte hör ihop med arkitektur. Jag tycker att varje era av mänskligheten eller tidsålder inom arkitekturen ska bidra med sitt lager av historia i ett flöde där allting bygger vidare på någonting annat.

Ert främsta projekt?

– Då vill jag lyfta fram samarbetet med EQT som ett väldigt lyckat exempel på när vi har tydligt uppsatta mål tillsammans med kunden, en tydlig strategi och grundläggande analys av kundens bolag. Pilotprojektet i Stockholm stod klart 2019, för sju år sedan, och visar att konceptet fortfarande står sig otroligt väl. Vi strävar efter att jobba långsiktigt och hållbart och inte skapa kortsiktiga produkter som i för stor utsträckning vilar på aktuella trender. Då fungerar det också bra att rulla ut globalt, vilket det har gjort i EQT:s fall.

Hur ser man på ett projekt att Studio Stockholm står bakom det?

– Jag hoppas att man inte ser att det är vi som ligger bakom det. Däremot så hoppas jag att man efter ett år, fem år, tio år, femton år fortfarande upplever att vi har levererat en produkt som främjar att man uppnår målen, som främjar produktiviteten och ökar trivseln. Om det rör sig om ett stadsbyggnadsprojekt så hoppas jag att det blir en uppskattad plats som människor vill vara på, som håller över tid och som är trygg och inkluderande, och ifall det är ett kontorshus vill jag att det ska visa att vi tänkt rätt så det inte behöver byggas om och att både staden, alla besökare, hyresgäster och fastighetsägare är stolta över fastigheten

Ert vanligaste projekt, hur nischade är ni?

– Vi jobbar primärt med projekt som har en kommersiell plats i staden. Det vill säga kontor, hotell, retail, restauranger och även kulturbyggnader. Bland annat har vi formgett den ombyggda Maximteatern, med tillhörande barer och restaurang Framfickan. Vi gör bostadsprojekt i mindre omfattning, men vi gör inte vård- och omsorgsprojekt utan vi är nischade mot den kommersiella användningen av fastigheter och lokaler.

– Merparten av uppdragen är också transformationsprojekt, genom åren har vi blivit väldigt bra på att se platsen och fastighetens potential och utgå från den för att skapa något hållbart och unikt. När det gäller inredningsprojekten är merparten kontorsprojekt på uppdrag av varumärkesstarka kunder med inte nödvändigtvis hög budget men med hög ambitionsnivå. Vi har en lite annan process än andra arkitektkontor där vi verkligen gör en grundlig analys och målstrategi ihop med kunden. Vi vill alltid göra våra projekt tillsammans med vår beställare, vilket gör att vi ofta kommer väldigt nära våra kunder och projekt.

Har kunden alltid rätt?

– Nej. Kunden har rätt till att beskriva sina målformuleringar eller vad man vill åstadkomma. Medan vi är drivande i processen att nå dem. Vår process är konstruerad så för att i möjligaste mån ta bort godtycklighet ur ekvationen. Vår process utgår från och bygger på en tydlig målformulering, en tydlig analys, ett tydligt koncept. Det betyder att kunden sällan har rätt. Däremot så hjälper vi kunden att fatta rätt beslut. Många av våra kunder är återkommande kunder och det ser vi som ett kvitto på att vi faktiskt levererar resultat som fungerar.

Hur ser kundrelationen ut utomlands?

– Internationellt har arkitekten ett lite tydligare mandat än i Sverige. Men jag upplever också att internationella kunder därför också ofta ställer högre krav på arkitekten att kunna äga ett projekt fullt ut, kunna prata ekonomi och långsiktighet och kunna ta rollen som generalkonsult inför andra discipliner i projektet. Det är krav som jag i grunden anser är bra.

Hur ser ni på tävlingar?

– Vi tävlar väldigt lite. I grund och botten så tycker vi att det är ett ganska dåligt sätt att verka professionellt på. Vi är visserligen en kreativ bransch men modellen med tävlingar gör det svårt att hålla uppe arvodena. Ersättningsmässigt ligger arkitekterna ganska långt efter liknande branscher som har samma grad av utbildning, en femårig masterutbildning. Där har vi ju oss själva som bransch att skylla genom att vi finner oss i att jobba gratis genom att ställa upp i öppna tävlingar. Inom Studio Stockholm gör vi aldrig det, men vi kan överväga att delta i inbjudna tävlingar där vi får ersättning för i alla fall en del av vårt arbete.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen om inredningsarkitekter?

– Att vi på något sätt bara föreskriver möbler. Det gör vi, men det är bara en liten, liten del av vårt arbete.

Vilket är det vanligaste misstaget kunden gör kopplat till inredningsarkitektur?

– Att man tar in inredningsarkitekten för sent i projektet. Vilket leder till att vi inte kan leverera högsta möjliga värde. Det största värdet och effekten av vårt arbete skapar vi tidigt i projektet när vi jobbar med mål och strategier och analys. Där vi har störst möjlighet att hjälpa dem hitta en kostnadseffektiv och bra lösning.

Inredningsuppdrag som en del av varumärkesbyggandet. Vem får sista ordet, ni eller marknadsavdelningen?

– Vi brukar hylla samarbetet med våra kunder. Vi är inte en arkitektbyrå som säger åt kunderna att: ”Luta er tillbaka så kommer vi tillbaka om några månader med ett jättebra förslag.” Den arbetsmodellen tror vi inte på. Utan vi tror på en iterativ process där vi jobbar nära kunden hela tiden. Det är också en viktig del för kunden att känna att de är med och utvecklar projektet, så att det är en gemensam produkt vi tar fram.

Hur lyfter man byggnader från 1970 och 80-talen?

– För närvarande jobbar vi med flera sådana projekt, bland andra Marievik där vi hjälper AMF Fastigheter. De är riktiga barn av sin tid med små fönster, låg takhöjd och en arkitektur som många kanske inte uppskattar som den främsta. Det vi gör är att sträva efter att ta vara på kvaliteterna som faktiskt finns. I stället för att bygga bort postmodernismen så förädlar vi den, genom att tillfoga element som höjer det befintliga uttrycket i stället för att skala bort och gömma.

Hur vill ni utvecklas?

– Vi tror att det är svårt att vara bäst på alla discipliner, så istället för att exempelvis starta landskapsarkitektur så tror vi mycket mer på att samarbeta med de bästa inom respektive disciplin inom vårt stora partnernätverk. Vår prioritet är att optimera för kunden, inte att ta så mycket av projektet själva. Däremot agerar vi ofta som generalkonsult och one point of contact på kundens begäran.

Hur ser lönsamheten ut, är krisen över?

–Branschen är generellt sett för dålig på att leverera lönsamhet. Själva har vi vridit och vänt på hela vår affärsstruktur, hur vi jobbar, tar betalt och hur vi effektiviserar. I dag har vi en hög lönsamhet. Det är viktigt för oss eftersom det visar våra kunder att vi förstår affären lika mycket som vi förstår leveransen.

– Jag tror absolut att vi har en vändning i marknaden. Vi har tagit in tio konsulter de senaste två månaderna och levererade ett omsättningsmässigt all time high under mars och april.

På vilket sätt kommer husen som byggs 2040 att skilja sig från dagens?

– Fastighetsbranschen är generellt sett en långsam bransch och fastigheter är i grunden långsamma. Om 15 år kommer byggnaderna att vara smartare med integrerade AI-system som snabbt kan anpassa sig efter behoven som uppstår. Framför allt tror jag att byggnader kommer att bli viktigare som arena för att gynna, relationer, möten och samarbete mellan människor i en mer digitaliserad värld. Där kommer vår uppgift att vara hur kan vi hjälpa dem som verkar i byggnaderna att bli bättre och att trivas bättre.

– För oss är det viktigt att förstå människorna som ska leva, arbeta eller besöka de rum som vi skapar. Våra mönster förändras med tiden och vi behöver vara pålästa och nyfikna på vad som händer i vår omvärld och förstå vad människor vill ha om flera år, för ibland tar våra projekt tio år innan de står klara. Vi måste hela tiden lyssna in vad som händer utan att för den skull gå på trender utan hela tiden göra avvägningar mot forskning, analyser och samarbeten. Vi vill skapa arkitektur som berör och som håller över tid. To create beyond.

Tre projekt

– Miele. Det är ett nytt arbetssätt och nytt koncept för deras kontor och showroom som vi nu etablerar i Europa. En stor förändring och förädling för ett gediget premiumvarumärke.



–Natur & Kultur. En fantastisk byggnad ursprungligen av Sven Markelius. Här har vi jobbat med utvecklingen av hela byggnaden, inredningen och trädgården för att vara måna om arvet men också att anpassa för bokförlaget Natur & Kultur.



– Arsenalsgatan 8. En total utveckling av denna ikoniska byggnad som varit i Wallenbergs ägo sedan 70-talet. Här har vi förädlat fastigheten med påbyggnad, transformation och inredning åt både fastighetsägaren och hyresgäster som bl.a. Investor och Wallenberg Investments.