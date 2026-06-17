Svensk debut för IHG:s Hotel Indigo

IHG Hotels & Resorts (IHG), ett av världens ledande hotellföretag, har tecknat avtal för Hotel Indigo Stockholm, på Kvarnholmen, Nacka. Fastigheten utvecklas av Kvarnholmen Utveckling (KUAB) – ett samarbetsbolag mellan Peab och JM – och kommer att hyras och drivas av 1912 Hotels under ett franchiseavtal med IHG. Totalt blir det 232 rum.

Om IHG Hotels & Resorts: IHG Hotels & Resorts är ett globalt hotellföretag. Bolaget är noterat vid börsen o både London och New York. Med en familj på 21 hotellvarumärken och IHG One Rewards, ett av världens största lojalitetsprogram för hotell med över 160 miljoner medlemmar, har IHG mer än en miljon rum fördelat på över 7 000 öppna hotell i över 100 länder, samt ytterligare 2 300 hotell under utveckling.

Avtalet markerar det första Hotel Indigo-hotellet i Sverige och stärker IHG:s växande Luxury & Lifestyle-portfölj i norra Europa.

Hotellet kommer att omfatta 11 000 kvadratmeter. Avtalsperioden är 20 år.

– Det är mycket glädjande att vi har undertecknat ett avtal med en global hotelloperatör. Tillsammans med IHG Hotels & Resorts och 1912 Hotels kommer Kvarnholmen att ha ett unikt hotellkoncept som ytterligare stärker Stockholm som ett attraktivt resmål att besöka, säger Johan Gyllberg, regionchef Peab Bostad och representant för KUAB:s styrelse.

Hotellet, som kommer att ligga på Kvarnholmen, en levande och vattennära stadsdel i Nacka, kommer dra nytta av områdets pågående omvandling till en av den svenska huvudstadens mest spännande nya stadsdelar. Kvarnholmen är känt för sin blandning av industriellt kulturarv och modern skandinavisk design, och erbjuder gästerna enkel tillgång till både Stockholms skärgård och innerstaden, liksom till ett växande kultur- och restaurangliv.

Hotel Indigo, världens lokala boutiquehotellkedja, är känd för sitt unika sätt att välkomna gäster, där man hämtar inspiration från närområdet, kulturen och populära trender inom mat, dryck och design. Inget Hotel Indigo är det andra likt – varje hotell börjar med en historia som formas av dess omgivning. Med över 325 öppna och planerade hotell i närmare 50 länder befinner sig varumärket i en stark internationell tillväxtfas.

Hotel Indigo Stockholm – Kvarnholmen planeras öppna under år 2029 med 232 gästrum, restaurang, bar, mötesytor på 150 kvm samt generösa sällskapsytor. Hotellupplevelsen kompletteras av en takpool med terrass, spa- och gymavdelningar, samt ett inre atrium med grön yta – utformat för att vara en naturlig mötesplats för både hotellgäster och lokalbor.

Konceptet och arkitekturen för hotellet utvecklas av Tobias Hindersson på Urban Responsibility AB.

Willemijn Geels, Vice President, Utveckling, Europa, på IHG Hotels & Resorts, säger: ”Vi är mycket glada över att etablera Hotel Indigo i Stockholm, en stad som på ett perfekt sätt förkroppsligar varumärkets vision om att hylla den lokala kulturen genom designfokuserad gästfrihet. Sverige är en marknad med stark och växande dragningskraft för både internationella och inhemska resenärer, och denna etablering speglar vårt åtagande att expandera vår portfölj över hela Norden. Vi ser mycket fram emot att fördjupa vår relation med 1912 Hotels, välkomna Peab och JM som nya partners, och snart introducera gäster till Kvarnholmens unika historia.”

Audun Lekve, VD för 1912 Hotels GmbH, tillägger: “Signeringen av Hotel Indigo Kvarnholmen markerar en viktig milstolpe för 1912 Hotels och vår fortsatta tillväxt i Norden. Kombinationen av ett fantastiskt läge vid vattnet, en stark lokal karaktär och det globalt välkända varumärket Hotel Indigo ger oss en unik möjlighet att skapa ett av Stockholms mest utmärkande livsstilshotell. Vi är oerhört glada över samarbetet med IHG, Peab och JM i detta spännande projekt och ser fram emot att förverkliga visionen under de kommande åren.”

Hotel Indigo Stockholm – Kvarnholmen blir en del av IHG:s växande närvaro i Sverige, som för närvarande inkluderar voco Stockholm – Kista och det nyligen öppnade Ruby Frida i Stockholm. Avtalet bygger vidare på IHG:s strategi att växa i Norden, där bolaget i dagsläget har 13 hotell i drift eller under utveckling och ser en betydande potential för hela sin varumärkesportfölj.

I Europa finns totalt 54 öppna och 22 planerade Hotel Indigo-fastigheter, med nyligen genomförda öppningar som inkluderar Hotel Indigo Gloucester – The Forum och Hotel Indigo London K West Shepherd’s Bush, båda i Storbritannien.