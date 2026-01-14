Sven-Harry Karlsson har avlidit

Sven-Harry Karlsson, konstsamlare och grundare av fastighetsbolaget Folkhem, har avlidit. Han skapade Sven-Harrys konstmuseum vid Vasaparken i Stockholm som invigdes 2011. Sven-Harry Karlsson blev 94 år.

Sven-Harry Karlsson föddes i Lund 1931. Han utbildade sig till murare och arbetade sedan i sin pappas byggföretag Byggnads AB Harry Karlsson, som senare såldes till JM. Sven-Harry Karlsson startade företaget Folkhem som specialiserade sig på att bygga i trä, långt innan de flesta konkurrenter.

I sitt privatliv blev han konstsamlare. 2011 invigdes Sven-Harrys konstmuseum vid Vasaparken i Stockholm, guldhuset som har ritats av Wingårdhs arkitektkontor och Anna Söderberg.

”Det gick inte att placera honom i ett fack – han var muraren som blev känd för sina trähus, företagsbyggaren som blev en av Sveriges främsta konstsamlare och en genuin människovän. Två saker präglade hans liv: att bygga hus och att samla konst. Båda drev han med passion och med kvalitet som ledstjärna”, skriver museet om Sven-Harry Karlsson på sin hemsida.

Sven-Harrys konstmuseum ägs och förvaltas av stiftelsen Sven-Harrys Konst- och Bostadsstiftelse som bildades 2001.