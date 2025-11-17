Svefa har utökat med nio inom värdering och analys

Det ser ut att ha lossnat tydligt inom värdering och analys hos konsultföretagen, det har flera företag vittnat om. Hos Svefa har nio nya medarbetare anställts till affärsområdet under 2025.

Den ökade efterfrågan på kvalificerade värderings- och analysuppdrag gör att affärsområdet Värdering & Analys hos Svefa nu passerar 50 medarbetare. För att möta utvecklingen har Svefa under året rekryterat nio nya medarbetare, flera med lång erfarenhet och specialistkompetens inom digitalisering, analys, affärsutveckling och fastighetsvärdering.

De nio är: Lisa Klinterhäll, Anton Grönqvist, Gustav Hellrup, Jacob Geijer, Anders Knutsson, Mattias Huss, Christin Bondesson, Charlotte Danielsson och Fredrik Edlund.

–Marknaden förändras snabbt – med ökade krav på precision, hållbarhet och digitalisering. Vi växer både i kompetens och kapacitet för att kunna ge våra kunder ännu större värde, oavsett var i landet de finns, säger Jan Tärnell, affärsområdeschef Svefa Värdering & Analys.

Rekryteringarna stärker den lokala närvaron i hela landet, särskilt i Stockholm, Göteborg och Norrland

