Sveafastigheter säljer till Acer för 727 mkr

Sveafastigheter har ingått avtal om att avyttra två nyproduktionsprojekt i Stockholmsregionen till Acer Bostad. Priset är 727 miljoner kronor. Parterna har tidigare gjort affärer med varandra.

Tango var säljrådgivare i transaktionen.

Transaktionen realiserar utvecklingsvinster samtidigt som ett långsiktigt förvaltningssamarbete etableras.

Projekten omfattar Gamla Landsvägen i Ektorp, Nacka, och Hedvig i Spånga, Stockholm. I samband med transaktionen ingår Sveafastigheter även förvaltningsavtal avseende de avyttrade fastigheterna samt det tidigare avyttrade projektet Solhusen i Nacka.

Gamla Landsvägen är beläget i Ektorp i Nacka kommun och omfattar 87 hyresrätter med en total uthyrningsbar yta om cirka 4 325 kvm och ett bedömt årligt hyresvärde om 14,5 mkr. Den årliga tomträttsavgälden uppgår till cirka 1,2 mkr. Byggstart skedde i juni 2025.

Hedvig är beläget i Spånga i Stockholms stad och omfattar 121 hyresrätter, sex LSS-bostäder samt lokaler. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 6 870 kvm och det bedömda årliga hyresvärdet till 23,0 mkr. Byggstart skedde i juni 2026.

Det överenskomna fastighetsvärdet för de två projekten uppgår till 727 mkr före avdrag för uppskjuten skatt, varav 246 mkr avser Gamla Landsvägen och 481 mkr avser Hedvig. Den totala investeringen i projekten bedöms uppgå till 570 mkr.

”Transaktionen är ett tydligt bevis på styrkan i vår stockholmsfokuserade utvecklingsportfölj och vår förmåga att utveckla projekt med stor efterfrågan på marknaden. Förvaltningsavtalen gör det möjligt för oss att dra nytta av vår effektiva förvaltningsplattform genom kapitallätta intäkter samtidigt som vi fortsätter vara aktiva i de områden vi utvecklar. Transaktionen stärker samtidigt vår finansiella flexibilitet och gör det möjligt att allokera kapital vid frånträdena till de möjligheter där vi ser störst potential att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Sammantaget bidrar detta till vårt långsiktiga värdeskapande samtidigt som de skapar värde för hyresgäster, kommuner och våra aktieägare,” säger Erik Hävermark, vd Sveafastigheter.

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I samband med transaktionen har parterna även kommit överens om ett samarbete där Sveafastigheter blir en prioriterad leverantör av förvaltningstjänster åt Acer Bostad. Inom ramen för samarbetet kommer Sveafastigheter att förvalta Gamla Landsvägen, Hedvig och Solhusen, vilka tillsammans omfattar 361 lägenheter. Avtalet som prioriterad leverantör skapar ett ramverk för framtida samarbete mellan parterna.

”Sveafastigheter har visat en stark förmåga att utveckla moderna, energieffektiva och hållbara bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen i Stockholmsregionen. Vi ser också synergier och kontinuitet i att samarbeta med Sveafastigheter, med deras lokala och effektiva förvaltningsorganisation och erfarenhet av att optimera driften i tekniskt avancerade och nyutvecklade fastigheter. Genom att Sveafastigheter förvaltar fastigheterna efter färdigställandet kan vi säkerställa att fastigheterna över tid levererar i linje med den höga energiprestanda som de utvecklats för. Genom transaktionen fördjupar vi vårt samarbete med Sveafastigheter och ser fram emot att tillsammans utveckla framtida affärsmöjligheter. Efter genomförandet av denna transaktion kommer vi att äga 454 lägenheter i Nacka, vilket gör området till ett omfattande och koncentrerat innehav i vår portfölj,”säger Samir Taha, Founding Partner & CEO för Acer Bostad.

Tillträde är villkorat av att respektive projekt färdigställs samt att en viss uthyrningsgrad uppnås, vilket förväntas ske under det tredje kvartalet 2027 för Gamla Landsvägen och under det fjärde kvartalet 2028 för Hedvig. Transaktionen genomförs i bolagsform.

De avyttrade projekten är en del av Sveafastigheters omfattande utvecklingsportfölj med fokus på Stockholmsregionen. Per den 31 mars 2026 omfattade koncernens utvecklingsportfölj 7 481 lägenheter, vilket befäster Sveafastigheters fortsatta förmåga att skapa aktieägarvärde genom projektutveckling och disciplinerad kapitalallokering.