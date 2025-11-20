Börsbolag säljer stort spökbestånd

Blir av med rejäl vakans genom avyttring.

Rätta artikel
Coworkingbranschen mot en ljusare framtid

Stockholm har gjort en helomvändning, men det finns en problematik mellan operatör och fastighetsägarsidan, enligt branschen.

Lista: Tio största coworkingaktörerna

Två storaffärer på gång på ”bortglömda” Ekerö

Uppmärksammas över 7 sidor i senaste magasinet – gratis nedladdning. Byggprojekten. Prisökningar. Investerarna. Storaffärer väntas.
Topplista

Mäktigast 2025 – fem nya placeringar

Nu redovisas placeringarna 31–50.

Stordalen satsar stort – i udda investering

”Hela ambitionen med Strawberry-koncernen är att vi ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar”.
Krönika

Konjunkturen har vänt – ny utmaning för branschen

Ljusnande tider för fastighetsmarknaden, men utmaningar kvarstår när fokus skiftar från finansieringskostnader till driftskostnader.

Max öppnar nummer 200 – och planerar för 100 fler

Ser fortsatt stor potential, trots att några konkurrenter har problem.

SBAB: Uppgång i konjunkturen nästa år

Robert Boije: ”Efter sju sorger och åtta bedrövelser…”

Prisma köper för 650 mkr

Förvärvar av Finlands största livsmedelskedja.

Coeli säljer till Reliwe

Detaljplan möjliggör bostäder om cirka 24.000 kvm ljus BTA.

Video: Comeback – Större möjligheter än någonsin

Se Ilija Batljan tala på Fastighetsvärldens seminarium Samhälle & Fastigheter.

Ny vd på Magnolia

Rekryteras från annan bransch. Efterträder Johan Tengelin som varit vd sedan december 2020.

Sundin och Nyqvist lanserar nytt bolag

Satsar på en tydlig inriktning.

Toppvåning i Karlatornet såld igen – Ola Serneke lämnat

Mäklare om lyft efter tv-serie: ”Telefonen har formligen exploderat sedan dess”.

Ingen vill bygga i 08-område – glödhett för åtta år sedan

Fler än 50 visade intresse 2017. Nu nappar ingen på markanvisning i området.

