Börsbolag säljer stort spökbestånd
Blir av med rejäl vakans genom avyttring.
Nu redovisas placeringarna 31–50.
”Hela ambitionen med Strawberry-koncernen är att vi ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar”.
Ljusnande tider för fastighetsmarknaden, men utmaningar kvarstår när fokus skiftar från finansieringskostnader till driftskostnader.
Ser fortsatt stor potential, trots att några konkurrenter har problem.
Robert Boije: ”Efter sju sorger och åtta bedrövelser…”
Förvärvar av Finlands största livsmedelskedja.
Detaljplan möjliggör bostäder om cirka 24.000 kvm ljus BTA.
Se Ilija Batljan tala på Fastighetsvärldens seminarium Samhälle & Fastigheter.
Rekryteras från annan bransch. Efterträder Johan Tengelin som varit vd sedan december 2020.
Satsar på en tydlig inriktning.
Mäklare om lyft efter tv-serie: ”Telefonen har formligen exploderat sedan dess”.
Fler än 50 visade intresse 2017. Nu nappar ingen på markanvisning i området.