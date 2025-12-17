Sveafastigheter och Klarabo i byte för 2,1 mdkr

Sveafastigheter och KlaraBo tecknar avtal om bytesaffär till ett sammanlagt fastighetsvärde uppgående till 2,1 miljarder kronor. Genom affären stärker Sveafastigheter sin närvaro i sex kommuner och lämnar fem kommuner. KlaraBo stärker sin närvaro i Öresundsregionen och Östersund och lämnar sex orter.

Transaktionen är ett strategiskt steg i båda bolagens fokus på att skapa en högre förvaltningseffektivitet genom portföljoptimering.

Bytesaffären innebär att Sveafastigheter stärker sin närvaro i Jönköping, Umeå, Falun, Borlänge, Höganäs och Oskarshamn, samtidigt som bolaget lämnar Malmö, Sundsvall, Östersund, Trelleborg och Motala. Affären omfattar totalt 1.231 lägenheter, varav Sveafastigheter förvärvar 656 lägenheter respektive avyttrar 575 lägenheter.

– Denna transaktion är ett tydligt steg i vår långsiktiga strategi att optimera fastighetsportföljen genom ett mer förvaltningseffektivt bestånd. Genom denna affär stärker vi både vår operativa plattform och vår förmåga att leverera stabila kassaflöden. Affären ger oss bättre förutsättningar att skapa värde över tid – för våra hyresgäster, våra medarbetare och våra aktieägare, säger Erik Hävermark, vd, Sveafastigheter.

Affären genomförs av två långsiktiga aktörer på bostadsmarknaden med den gemensamma ambitionen att utveckla hållbara och attraktiva boendemiljöer.

Affären innebär primärt att KlaraBo stärker sin närvaro med fler fastigheter i Öresundsregionen samt Östersund samtidigt som bolaget lämnar sex orter, Höganäs, Huskvarna, Oskarshamn, Borlänge, Falun och Umeå. Affären innebär att portföljen netto minskar med 81 lägenheter till totalt 7.350, samtidigt som den ekonomiska uthyrningsgraden ökar marginellt.

Efter affären ökar andelen av beståndet som ligger i KlaraBos strategiska klusterorter, Trelleborg, Helsingborg, Visby och Östersund, från 50 till 55 procent av portföljen.

– Det är glädjande att göra en affär där bägge parter tydligt ser stordriftsfördelarna i samband med transaktionen parallellt som man förbättrar de operationella förutsättningar ur ett förvaltningsperspektiv, säger Andreas Morfiadakis, vd för KlaraBo.

Förvärvsportföljen omfattar 656 lägenheter. Total uthyrningsbar area uppgår till cirka 45 000 kvm och hyresvärdet till 69 mkr. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 1 031 mkr motsvarande cirka 23 000 kr/kvm.

Avyttringsportföljen omfattar 575 lägenheter. Total uthyrningsbar area uppgår till cirka 45 000 kvm och hyresvärdet till 70 mkr. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 1 103 mkr motsvarande cirka 24 800 kr/kvm.

Överenskommet fastighetsvärde i den portfölj Sveafastigheter avyttrar motsvarar fastigheternas bokförda värde. Transaktionen bedöms initialt minska Sveafastigheters intjäningsförmåga med cirka två mkr och minska uthyrningsgraden med 0,04 procentenheter. Sveafastigheter är nettosäljare i transaktionen och erhåller en köpeskilling om cirka 90 mkr efter avdrag för bland annat latent skatt.

Affären är ovillkorad. Tillträde sker den 2 februari 2026.