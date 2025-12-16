Sveafastigheter får markanvisning i Tullinge

Sveafastigheter fortsätter stärka sin närvaro i Stockholmsregionen genom markanvisning om cirka 120 hyresrätter i centrala Tullinge, Botkyrka kommun. Projektet kommer att tillföra hyresrätter med varierande storlekar till en kommundel som idag i huvudsak består av bostadsrätter och småhus, och vävs samman med intilliggande naturmark.

Sveafastigheter är Sveriges största renodlade noterade bostadsbolag. Utvecklingsportföljen om cirka 6.400 lägenheter är främst belägen i stockholmsregionen och utökas nu med cirka 120 lägenheter i centrala Tullinge. Markanvisningen är i linje med bolagets strategi att växa med lönsamma nyproduktionsprojekt.

– Vi är mycket glada över vår första markanvisning i Tullinge. Det är en mycket attraktiv kommundel där du med pendeltåg når Flemingsberg på tre minuter och Stockholm city på 22 minuter. Vi ser fram emot att skapa hem för fler genom att bredda utbudet av bostäder, säger Erik Hävermark, vd, Sveafastigheter.

Tullinges bostadsutbud består till över 80 procent av småhus och bostadsrätter. Sveafastigheters projekt, som utvecklas tillsammans med Bau arkitekter, kommer tillföra hyresrätter i varierande storlekar med flexibla planlösningar om 1-4 rum och kök för att bredda bostadsutbudet. Det möjliggör för den unga vuxna att flytta hemifrån, den växande barnfamiljen att bo kvar och kan skapa flyttkedjor inom området för det äldre paret som vill flytta från villan och bo i en modern och tillgänglig hyresrätt.

Projektet omvandlar en idag oanvänd plats till ett modernt, levande, tryggt och välkomnande kvarter. Husens arkitektoniska kvaliteter harmoniserar med omkringliggande bebyggelse och naturmark.

– Fastigheten ligger i ett av Tullinges bästa lägen om man vill ha nära till service, kollektivtrafik och naturen. Sveafastigheters förslag innebär nya lägenheter som kommer att passa perfekt för både unga som vill flytta hemifrån och äldre som väljer att flytta från villa till lägenhet, och ändå bo centralt i Tullinge. Bostäderna kommer också att göra Tullinge centrum ännu tryggare för boende och besökare, säger Yusuf Aydin (KD), Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Sveafastigheters egen förvaltningsorganisation kommer ha en lokal och närvarande förvaltning som arbetar för stärkt trygghet, attraktivitet och gemenskap. Platsens närhet till Tullinges levande centrum och station samt goda cyklingsmöjligheter ger förutsättningar för ett hållbart resande.

