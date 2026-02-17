Sveafastigheter dubblade förvaltningsresultatet

För 2025 visar Sveafastigheter ett betydligt bättre driftnetto och fördubblat förvaltningsresultat jämfört med året innan.

Men bolaget fortsätter att dras med negativ värdeutveckling och därför stannar resultatet på 84 mkr (–1 125).

Den här gången är det främst i de pågående projekten som huvudanledningen till den negativa värdeutvecklingen finns. En tidigare schism med en entreprenör och entreprenörsbyte samt ökade kostnader i projekt är förklaringen till det.

– Sammantaget kan vi summera ett framgångsrikt 2025 där flera viktiga milstolpar har passerats.

Det tydliga fokuset optimerar förvaltningen av fastighetsbeståndet, stärker avkastningen och driver tillväxt genom lönsamma investeringar i både befintligt bestånd och nyproduktion, och därigenom skapas långsiktigt aktieägarvärde, kommenterar vd Erik Hävermark bokslutet.

Ur Sveafastigheters bokslut för 2025:

Hyresintäkterna ökade med 12,9 procent och uppgick till 1 536 mkr (1 361). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 4,8 procent.

Driftnetto ökade med 17,4 procent och uppgick till 1 010 mkr (860). I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 7,4 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 376 mkr (160).

Värdeförändring fastigheter uppgick till -243 mkr (-1 188).

Uthyrningsgraden var 95,3 procent (94,6)

Överskottsgraden inkl administration ökade till 65,7 % (63,2)

Periodens resultat uppgick till 84 mkr (-1 125), motsvarande 0,42 (-8,15) kronor per aktie.

Ur Sveafastigheters bokslut för Q4 2025: