Svalner Atlas kan säljas

Enligt uppgifter i Affärsvärlden (Afv) kan rådgivningsföretaget Svalner Atlas vara på väg att säljas. Det ska vara Nordea som sonderar intresset och värderingen lär vara på uppemot 4 miljarder.

Svalner Atlas är välkänt för många stora fastighetsbolag genom sin omfattande rådgivning kring olika skattefrågor, inte sällan i samband med transaktioner.

De senaste åren har företaget expanderat kraftigt via förvärv och sammanslagningar med företag i andra länder. Totalt har företaget nu omkring 400 anställda.

Private Equity-företaget Consolid har en stor ägarandel men det finns även ett partnerbolag med stor ägarandel enligt Afv.

I Stockholm sitter Svalner Atlas i en ”egen fastighet” på Lästmakargatan, Vildmannen 11, ett stenkast från Stureplan. Sedan 2023 hyr företaget där 2417 kvm på ett sjuårigt hyresavtal.

Fastigheten ägs numera av Harmerica Properties. De förvärvade den hösten 2022 från Glommen, Lindberg och Arnhult som var de som genomförde en ombyggnad av fastigheten efter att ett par år tidigare förvärvat den från Vasakronan.

