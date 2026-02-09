Svag förbättring i förvaltningen hos Sagax

Trots betydande nettoinvesteringar i fastigheter de senaste åren så blev tillväxten i förvaltningsresultatet endast 3% under 2025 hos Sagax.

På aktienivå blev förbättringen något högre, förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 4 % till 12,38 (11,95) kronor. För 2024 växte det med 7 % och de två ren dessförinnan med 15 % respektive 21 %.

Sagax tillhör de bolag som lämnar mycket utförlig redovisning av hur vakanssituationen ser ut i dagsläget och även en justerad version där man tar med kända kommande vakansförändringar.

Det utgående vakansvärdet vid årsskiftet var 241 mkr (231) vilket motsvarar en vakansgrad om 4 %. Det justerade vakansvärdet uppgår vid samma tidpunkt till 485 mkr (389). Det är uppsagda, ej avflyttade hyresgäster som står för den stora delen av justeringen med 275 mkr (196).

Av naturliga skäl kommer inte nya kontrakterade hyresgäster med i samma omfattning för det kommande året.

Under många år har Sagax aktier handlats med stor premie. Den premien har dock minskat betydligt de senaste åren. Relationen börskurs/substansvärde var vid årsskiftet 152 % mot 250 % för två år sedan vid årsskiftet 2023/2024.

Ur Sagax bokslut för 2025: