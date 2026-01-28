Susanne Pollack ny CTIO hos Sweco

Arkitektur- och teknikkonsultföretaget Sweco tillsätter en ny roll, Chief Technology & Innovation Officer (CTIO), som ska ingå i Sweco Sveriges ledningsgrupp. Susanne Pollack rekryteras till rollen från fastighetsutvecklaren TAM Group

Susanne Pollack, ny CTIO på Sweco.
Uppdraget för den nya CTIO:n är att stärka och leda utvecklingen inom ett antal strategiska områden framåt, såsom hållbarhet och digitalisering, samt säkerställa att Swecos samlade best practice kommer hela verksamheten till nytta.

– Vår omvärld förändras snabbare än någonsin och för att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste vi ligga steget före. Genom att fokusera på AI och digitalisering, innovation, hållbarhet, nya affärsmodeller, kompetens- och resursförsörjning samt ökat samarbete över hela koncernen kan vi skapa verklig effekt för våra kunder – både idag och imorgon, säger Fredrik Wallner, vd Sweco Sverige.

Susanne Pollack kommer senast från fastighetsutvecklaren TAM Group där hon varit vd och tidigare COO. Hon har grundat och lett två konsultföretag och dessförinnan haft chefsroller inom projektledning på Sweco. Hon har också erfarenhet från den europeiska rymdsektorn.

– I Susanne får vi en ledare med erfarenhet av att bygga, skala upp och omvandla organisationer inom tekniska branscher, fastighetsutveckling och komplexa urbana miljöer. Hennes affärsintresse, utvecklingsfokus och starka värderingar blir en bra matchning med Sweco och jag ser fram emot kommande samarbete, säger Fredrik Wallner.

– Som en ledande samhällsaktör är Sweco med och formar framtiden, samtidigt som konsultmarknaden är i ständig förändring. Jag är glad att få ta mig an rollen som CTIO och ser verkligen fram emot att tillsammans med teamet driva innovation och utveckling framåt, säger Susanne Pollack.

Susanne Pollack tillträder den 1 mars 2026.

