Sundprojekt köper av Lunds domkyrka – ska utveckla bostäder

Utvecklingen av Domkyrkans stadsutvecklingsprojekt Råängen på Brunnshög i Lund fortsätter att ta form. Den andra tomten inom projektets första detaljplan har nu sålts till bostadsutvecklaren Sundprojekt. I samarbete med arkitekten Esencial och entreprenören NBI Bygg planeras ett bostadskvarter om cirka 5.000 kvadratmeter BTA. Byggstart är planerad till 2027 och inflyttning till 2029.

Tomten ingår i Råängens första etapp, som totalt omfattar 13 byggrätter. Esencial, ett av fem utvalda arkitektkontor i projektets unika process, ansvarar byggnadens utformning. Med denna byggrätt tillkommer bostadsrätter i området, vilket tillsammans med redan planerade hyresrätter bidrar till en blandning av upplåtelseformer i stadsdelen.

– Vår omvända process, där arkitekten utser en byggherre, säkerställer att Råängens värdegrund omsätts i den fysiska byggnationen. Det är vårt sätt att värna helheten och skapa en stadsdel som långsiktigt bär arkitektoniska, sociala, andliga och kulturella värden. Samtidigt ger det tydliga och stabila ramar för både samarbetspartners och framtida boende – något som är särskilt värdefullt i en tid av osäkra marknadsförhållanden, säger Lena Sjöstrand, präst och medlem i Råängens styrgrupp.

Esencials förslag förenar hållbarhet och modern funktion med en samtida tolkning av Lunds traditionella arkitektur. Släta fasader i återbrukat tegel, inslag av modern skärmtegel och omsorgsfull detaljering knyter an både till stadens stadskärna och det skånska landskapet. Stor vikt läggs vid att utforma entréer och gemensamma ytor som stärker kvarterets sociala liv.

– När en stadsdel växer fram ur ett jordbrukslandskap uppstår en unik möjlighet att skapa nya relationer till platsen och omgivande landskap. De mellanrum som uppstår mellan husen – och den mellantid som synliggörs genom platsens förändring – är centrala teman i samtalen mellan Råängens byggare. Det är ett mycket spännande projekt att få vara en del av, säger Carmen Izquierdo, ansvarig arkitekt på Esencial AB.

Med Sundprojekt som utvecklare går projektet in i genomförandefasen. Samarbetet med Esencial och NBI Bygg garanterar en samordnad helhet där arkitektur, utveckling och produktion följer samma vision och mål.

– Vi är oerhört stolta över att tillsammans med Domkyrkan, Esencial och NBI Bygg få vara en del av detta unika utvecklingsarbete. Det är ett projekt som förenar våra värderingar kring hållbarhet, kvalitet och platsens själ – där arkitektur och ansvarstagande möts på riktigt, säger David Hogell Sallhag, vd på Sundprojekt Bostads AB.

Den första tomten – en byggrätt om cirka 4.500 kvadratmeter BTA – såldes i juni i år. Köpare då var bostadsutvecklaren Kudu som tillsammans med arkitekten Petra Gipp ska utveckla ett av de första bostadshusen i området.

Med den andra markförsäljningen fortsätter Råängen att konkretiseras – från visionen förankrad i Domkyrkans värden till genomförande – och lägger grunden för en ny långsiktigt attraktiv stadsdel i Lund.